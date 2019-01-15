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نادين الراسي: أنا مسلمة ومسيحية.. فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ديانتها بالـ«مسلحية»، مؤكدة أنها تؤمن بالإسلام والمسيحية، وذلك في بث مباشر لها مع الفانز.



الراسي فاجأت متابعيها، وتلت سورة «الإخلاص»، مؤكدة أنها تعبد الله الواحد الأحد، في الوقت الذي شرحت فيه معنى «الثالوث الأقدس» الآب والابن والروح القدس قائلة: «الآب هو الله، والمرسلين كلهم أنبياء، نفخ من روحه فكان عيسى».


انتقادات بالغة نالتها الراسي من بعض النشطاء، في الوقت الذي رأى فريق أن العقيدة الدينية تدخل في إطار الحرية الشخصية، رافضين الهجوم على الممثلة اللبنانية.


من ناحية أخرى، تعيش نادين الراسي حالة حزن كبيرة بعد أن نجح طليقها، رجل الأعمال جيكسار أبي نادر في ضم حضانة نجليه «كارل ومارسيل» من الممثلة اللبنانية، حيث دائماً ما تهاجم زوجها السابق ووالدته عبر مواقع التواصل الاجتماعين خاصة بعد حرمانها من رؤية طفليها او حتى التواصل معهما عبر الموبايل.


يُذكر أن خماسية «طفلي المتوحد» ضمن مسلسل «حدوتة حب» كان آخر عمل درامي عُرض لنادين الراسي على الشاشة.




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