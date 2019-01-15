نادين, الراسي:, أنا, مسلمة, ومسيحية.., فيديو,

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التقت الفنانة اللبنانية ماجي أبو غصن وزوجها، المنتج جمال سنان، بالنجم المصري...
هيثم سعيد، المغني والممثّل المصري، الفنان الشقي والخفيف الدم الذي عرف من خلال...
شارك الفنان محمد عادل إمام جمهوره بصورة تجمعه بزوجته نوران طلعت، عبر صفحته...
قلد فنان لبناني رقصة الفنانة ميريام فارس، في أغنيتها الأخيرة “قومي”، والتي...
عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي...
لأوّل مرّة في عالم الفنّ وبفكرة إطلاق سبّاقة وعصريّة، جمع سلطان الطرب "جورج...
أثارت ملكة جمال الأردن زينة العلمي، جدلاً كبيراُ بسبب فستانها الشفاف، وذلك خلال...
كتبت الفنانة أصالة نصري تدوينة على انستغرام، تعدد فيها مناقب ملكة جمال الجزائر...
كشفت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب عن حقيقة الصورة المتداولة بصحبة...
شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها على تطبيق “انستغرام” بصور جديدة واضحة لاطفالها...