كريستيانو, رونالدو, يصل, جدة, مع, يوفينتوس,

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يدخل المنتخب السوري يوم الثلاثاء بفرصة أخيرة للبقاء في بطولة كأس آسيا، والتي كانت...
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجمي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني...
أدلى النجم الأرجتنيني باولو ديبالا بتصريحات صحفية تحدث خلالها عن تجربته باللعب...
تعرض ريال مدريد لضربة مزدوجة من الإصابات بعدما أظهرت الأشعة إصابة المهاجم كريم...
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أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، خافيير تيباس، موعد مباراة "الكلاسيكو "...
غادر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا المستشفى اليوم في العاصمة بوينس...
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