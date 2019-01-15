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جليد القارة المتجمدة الجنوبية يذوب بوتيرة لم يسبق لها مثيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذّر فريق من العلماء الاثنين من أن ذوبان الجليد في القارة المتجمدة الجنوبية يجري بوتيرة أسرع بستّ مرات مما كان عليه قبل أربعين عاما، وهو ما يسبب مزيدا من الارتفاع في منسوب المحيطات.




وقد أدى ذوبان الجليد في القارة الجنوبية (أنتاركتيكا) حتى الآن إلى رفع منسوب البحار في العالم 1,4 سنتيمتر منذ العام 1979، بحسب تقرير نشر في مجلة الأكاديمية الأميركية للعلوم. لكن الوتيرة المتوقعة للذوبان في السنوات المقبلة تقلق العلماء من ارتفاع أكبر في منسوب المحيطات.



وقال إريك ريغنوت الباحث في جامعة كاليفورنيا "نتوقّع أن يبلغ ارتفاع منسوب المحطيات أمتارا عدة في القرون المقبلة". وكانت دراسات سابقة أظهرت أن ارتفاع منسوب البحار مترا و80 سنتيمترا مع حلول العام 2100، وهو الاحتمال الأسوأ، سيؤدي إلى إغراق مدن ساحلية يعيش فيها ملايين السكان في العالم. واعتمدت الدراسة الجديدة التي نشرت خلاصاتها الاثنين، على صور جويّة دقيقة التقطتها طائرات تابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وصور من الأقمار الاصطناعية. وتوصلت إلى ان القارة الجنوبية فقدت بين العامين 1979 و1990 أربعين مليار طن من الجليد سنويا، وارتفعت هذه الكمية إلى 252 مليار طن بين العامين 2009 و2017.




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