المحامي, مضر, يونس, رئيس, مجلس, عارة, عرعرة, بعد, رد, الاستئناف, على, نتيجة, الانتخابات, :, نافسنا, بانتخابات, نزيهة‎,

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القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس بأننا...
بمبادرة النائب مسعود غنايم (الحركة الإسلامية/ العربية الموحدة/ المشتركة ) وللمرة...
حاز مستشفى العائلة المقدسة النمساوي الناصرة على شهادة امتياز بادارة منع التلوث...
يشهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اقبالا واسعا من قبل الاهالي...
جهزت بلدية القدس 150 آلية لإزالة الثلوج و250 طن ملح لرشها في الطرقات الرئيسية، قبيل...
قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الاربعاء غائماً جزئيا الى غائم وشديد البرودة...
أغلقت المحال التجارية، اليوم الثلاثاء، أبوابها بوجه "قانون الضمان"، التزاما...
نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربان عن الطعام لليوم الثاني امام المتحف في...
شب حريق صباح اليوم الثلاثاء في احد المنازل في بلدة كفرقرع،دون وقوع اصابات...
لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها صباح اليوم الثلاثاء جراء تعرضها لحادث دهس...