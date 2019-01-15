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المحامي مضر يونس رئيس مجلس عارة عرعرة بعد رد الاستئناف على نتيجة الانتخابات : نافسنا بانتخابات نزيهة‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





ردّت المحكمة المركزيّة في حيفا للشؤون الإداريّة، يوم امس الإثنين، الإستئناف احتجاجاً على نتائج الإنتخابات الاخيرة في عرعرة وعارة.


وحُسمت الإنتخابات في عرعرة وعارة بعد الجولة الثانية التي جرت في 13.11.18. 


رئيس مجلس عارة عرعرة  المحامي مضر يونس قال على قرار المحكمة:" لم يكن عندي أدنى شكّ بأن المنافسة والمعركة الإنتخابيّة تمّت بنزاهة وبإحترام القوانين وهذا ما قلناه على طول المسار وكان جوابنا للإستئناف وبإعتقادنا كان الأفضل عدم تقديم الإستئناف".


واضاف:" قرار المحكمة اليوم أثبت أنّ كلامنا وموقفنا كان صحيح وبالتالي نقول الحمدلله ومستمرّون الى الأمام ونشكر البلد مرّة أخرى على الثقة التي منحتنا ايّاها للإستمرار بمشوار بدأنا قبل أعوام وان شاء الله سنكون عند حسن ظنّ الجميع".


وأنهى :" نمدّ يدنا لكلّ الأطراف وكلّ أبناء عرعرة وعارة معاً من أجل الإستمرار ببناء هذا البلد الطيب".




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