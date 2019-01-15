ظاهرة, رائعة, في, الصين:, ازدياد, الطلب, على, العارضين, المسنين!,

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ظاهرة جديدة رائعة تنمو في الصين وهي رؤية عارضي ازياء وعارضات ازياء من الجيل الذهبي, وذلك محاولة من دور الأزياء لاجتذاب زبائن الجيل الذهبي الذين ارتفعت مستويات دخلهم ومعيشتهم.. واصبحوا يدللون انفسهم.في الڤيديو نشاهد قصة العارضة ما ينهونڠ (56 عاماً) واسلوب حياتها الممتع.. حيث انها ترفض ان تقضي اوقاتها بتنظيف المنزل الممل.

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