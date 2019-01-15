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ماجي أبو غصن في سهرة مع عمرو دياب ودينا الشربيني بدبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



التقت الفنانة اللبنانية ماجي أبو غصن وزوجها، المنتج جمال سنان، بالنجم المصري عمرو دياب، والممثلة دينا الشربيني في سهرة خاصة بدبي.



ماجي نشرت صورة من أجواء السهرة، معلقة عليها: «دبي جمعتنا بأحلى سهرة مع الصديقة النجمة دينا الشربيني والنجم عمرو دياب»، وكان لافتاً تركيز اغلب تعليقات متابعي النجمة اللبنانية حول طبيعة العلاقة التي تربط الهضبة بالشربيني، متسائلين عن سبب عدم اعلان الثنائي عن ارتباطهما بشكل رسمي حتى الآن.


من ناحية أخرى، عُرض لماجي أبو غصن مؤخراً مسلسل «ثورة الفلاحين» الذي تشارك في بطولته أمام ورد الخال، باسم مغنية، كارلوس عازار، إيميه صياح، وسام حنا، سارة أبي كنعان، فادي إبراهي، وغيرهم، والعمل من تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج فيليب أسمر، كما احتفلت ماجي حديثاً بطرح فيلمها الجديد «Time out» الذي تشارك في بطولته أمام ​يورغو شلهوب​، وسام صباغ، و​سام سعد​، ​كريستيان زغبي​، مسا حبيب، ​بيار شمعون​، ​سمارة نهرا​، ​هند باز​ وغيرهم، والفيلم من انتاج eagle films للمنتج جمال سنان، ومن إخراج رامي حنا، وتأليف كلود صليبا.




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