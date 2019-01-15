وفاة, أطفال, ورضّع, جراء, البرد, بمخيمات, النزوح, في, سوريا,

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ظاهرة جديدة رائعة تنمو في الصين وهي رؤية عارضي ازياء وعارضات ازياء من الجيل...
قالت الفتاة السعودية رهف، إن الحياة بحرية واستقلال تستحق المخاطرة بالحياة التي...
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح،...
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة إنه يرى "إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق"...
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "راسموسن ريبورتس" أن أكثر من نصف المواطنين...
في القاهرة عقد وزير الطاقة يوفال شتاينيتس سلسلة لقاءات مع وزراء طاقة أجانب من...
أعلن وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، إنه سيجري يوم الخميس القادم رسمياً...
أكد وزير الخارجية الروسي أن سيادة بلاده على جزر الكوريل غير خاضعة للنقاش، داعيا...
اسبوع الازياء للملابس الرجالية مستمر في ميلان, ومن اشهر الماركات اللي قدمت...
نقلت وكالة أنباء "فارس" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الرئيس...