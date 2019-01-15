بمبادرة مسعود غنايم ورؤساء المجالس – تخصيص ميزانيات وخطط لحل أزمة شارع كفر كنا – المشهد – الرينة

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ردّت المحكمة المركزيّة في حيفا للشؤون الإداريّة، يوم امس الإثنين، الإستئناف...
القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس بأننا...
حاز مستشفى العائلة المقدسة النمساوي الناصرة على شهادة امتياز بادارة منع التلوث...
يشهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اقبالا واسعا من قبل الاهالي...
جهزت بلدية القدس 150 آلية لإزالة الثلوج و250 طن ملح لرشها في الطرقات الرئيسية، قبيل...
قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الاربعاء غائماً جزئيا الى غائم وشديد البرودة...
أغلقت المحال التجارية، اليوم الثلاثاء، أبوابها بوجه "قانون الضمان"، التزاما...
نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربان عن الطعام لليوم الثاني امام المتحف في...
شب حريق صباح اليوم الثلاثاء في احد المنازل في بلدة كفرقرع،دون وقوع اصابات...
لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها صباح اليوم الثلاثاء جراء تعرضها لحادث دهس...