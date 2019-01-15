بمبادرة مسعود غنايم ورؤساء المجالس – تخصيص ميزانيات وخطط لحل أزمة شارع كفر كنا – المشهد – الرينة

بمبادرة النائب مسعود غنايم (الحركة الإسلامية/ العربية الموحدة/ المشتركة ) وللمرة الخامسة خلال الأربع سنوات الأخيرة تمّ عقد جلسة في مكاتب الشركة الوطنية للبنى التحتية (נתיבי ישראל) لمعالجة قضية أزمة شارع 754 (كفر كنا- المشهد – الرينة) وذلك بحضور مدير عام الشركة نسيم بيرتس, النائب مسعود غنايم, رؤساء مجالس كفر كنا دكتور يوسف عواودة والمشهد السيد وجيه سليمان وممثلين عن مجلس الرينة وطواقم المهندسين من المجالس .

وبعد استعراض الوضع الصعب والمعاناة اليوميّة والمستمرّة للمواطنين في المنطقة استمع المدير العام لاقتراحات من قِبَل رؤساء المجالس والمهندسين والتي تمّ عرضها على الشاشة أمام الحضور مِن قِبل خالد شحادة مُهندس مجلس المشهد , ولخّص المدير العام القرارات والتي تعتبر خطوة هامّة على طريق تسريع العمل في حل أزمة الشارع, وكانت كما يلي:1. الموافقة على فتح مسار من دوار مدخل المشهد الى دوار الرينة نحو اليمين وتخصيص ميزانيات من أجل ذلك ويتم الترتيب لذلك خلال شهرين وتُعقد جلسات سريعة بين مهندس قرية المشهد وبين المقاول في المنطقة لإنهاء العمل به بشكل سريع.2. استغلال ميزانية ال 28 مليون شاقل المخصّصة لتوسيع وتطوير المقطع الداخلي في شارع كفر كنا والذي يبلغ حوالي كيلو متر على ان يتم البدء بذلك في وقت قريب .3. الموافقة على فحص طلب مجلس كفر كنا تطوير وتوسيع الشارع الموصل للمنطقة الصناعية من شارع 77 على أن يتم عقد جلسات بين المجلس وبين مهندس الشركة المقاولة هناك.4. الموافقة على ميزانية حوالي 2 مليون شاقل لمجلس الرينة من أجل تصليح وتوسيع شارع المنطقة الصناعية وشوارع أخرى هناك والمحاذية لشارع 79.5. يتم ضم العمل على فتح مسار جديد في دوّار الرينة المركزي مع مشروع تطوير شارع 79 على أن يتم عقد جلسة مستعجلة في مكتب المدير العام من أجل تقليص المدّة الزمنيّة لانتهاء هذا المشروع والتي كانت مقررة حتى عام 2021.هذه القرارات والتّوصيّات سيتم متابعة تنفيذها بشكل يومي من قِبل المجالس وأقسام الهندسة