تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-15 14:12:11 المحامي مضر يونس رئيس مجلس عارة عرعرة بعد رد الاستئناف على نتيجة الانتخابات : نافسنا بانتخابات نزيهة‎ |  2019-01-15 14:10:23 ظاهرة رائعة في الصين: ازدياد الطلب على العارضين المسنين! |  2019-01-15 13:37:32 المطران عطا الله حنا:اولئك الذين اعتدوا على رجال الدين الاسلامي امس في باحات الاقصى انما اعتدوا علينا جميعا |  2019-01-15 13:04:34 جدل عالمي بشأن "مرض" ألعاب الفيديو |  2019-01-15 13:00:37 كأس آسيا.. فرصة أخيرة لسوريا وحلم فلسطين "ممكن" |  2019-01-15 12:56:13 وفاة أطفال ورضّع جراء البرد بمخيمات النزوح في سوريا |  2019-01-15 12:52:51 بمبادرة مسعود غنايم ورؤساء المجالس – تخصيص ميزانيات وخطط لحل أزمة شارع كفر كنا – المشهد – الرينة |  2019-01-15 12:27:31 شهادة امتياز من وزارة الصحة عن ادارة منع التلوث لمستشفى العائلة المقدسة الناصرة‎ |  2019-01-15 12:06:15 فيديو وصور - المئات في جبل الشيخ يلهون ويلعبون بالثلوج |  2019-01-15 11:57:02 "كاديلاك" تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى! |  2019-01-15 11:52:50 فعالية عن الايدز في مدرسة أورط حلمي الشافعي عكا |  2019-01-15 11:47:22 في أول مقابلة تلفزيونية.. السعودية الهاربة رهف تحكي التفاصيل |  2019-01-15 11:20:43 استعدادات مكثفة لتساقط الثلوج في القدس |  2019-01-15 10:57:52 استعدوا - غدا عواصف وامطار غزيرة وثلوج فوق 900 متر ورياح عاتية قد تصل سرعتها حوالي 90 كم/ساعة |  2019-01-15 10:50:23 صور - محال رام الله تغلق أبوابها التزاماً بالإضراب الشامل اليوم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بمبادرة مسعود غنايم ورؤساء المجالس – تخصيص ميزانيات وخطط لحل أزمة شارع كفر كنا – المشهد – الرينة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بمبادرة النائب مسعود غنايم (الحركة الإسلامية/ العربية الموحدة/ المشتركة ) وللمرة الخامسة خلال الأربع سنوات الأخيرة تمّ عقد جلسة في مكاتب الشركة الوطنية للبنى التحتية (נתיבי ישראל) لمعالجة قضية أزمة شارع 754 (كفر كنا- المشهد – الرينة) وذلك بحضور مدير عام الشركة نسيم بيرتس, النائب مسعود غنايم, رؤساء مجالس كفر كنا دكتور يوسف عواودة والمشهد السيد وجيه سليمان وممثلين عن مجلس الرينة وطواقم المهندسين من المجالس .



وبعد استعراض الوضع الصعب والمعاناة اليوميّة والمستمرّة للمواطنين في المنطقة استمع المدير العام لاقتراحات من قِبَل رؤساء المجالس والمهندسين والتي تمّ عرضها على الشاشة أمام الحضور مِن قِبل خالد شحادة مُهندس مجلس المشهد , ولخّص المدير العام القرارات والتي تعتبر خطوة هامّة على طريق تسريع العمل في حل أزمة الشارع, وكانت كما يلي: 


1. الموافقة على فتح مسار من دوار مدخل المشهد الى دوار الرينة نحو اليمين وتخصيص ميزانيات من أجل ذلك ويتم الترتيب لذلك خلال شهرين وتُعقد جلسات سريعة بين مهندس قرية المشهد وبين المقاول في المنطقة لإنهاء العمل به بشكل سريع. 


2. استغلال ميزانية ال 28 مليون شاقل المخصّصة لتوسيع وتطوير المقطع الداخلي في شارع كفر كنا والذي يبلغ حوالي كيلو متر على ان يتم البدء بذلك في وقت قريب .


3. الموافقة على فحص طلب مجلس كفر كنا تطوير وتوسيع الشارع الموصل للمنطقة الصناعية من شارع 77 على أن يتم عقد جلسات بين المجلس وبين مهندس الشركة المقاولة هناك. 


4. الموافقة على ميزانية حوالي 2 مليون شاقل لمجلس الرينة من أجل تصليح وتوسيع شارع المنطقة الصناعية وشوارع أخرى هناك والمحاذية لشارع 79. 


5. يتم ضم العمل على فتح مسار جديد في دوّار الرينة المركزي مع مشروع تطوير شارع 79 على أن يتم عقد جلسة مستعجلة في مكتب المدير العام من أجل تقليص المدّة الزمنيّة لانتهاء هذا المشروع والتي كانت مقررة حتى عام 2021. 


هذه القرارات والتّوصيّات سيتم متابعة تنفيذها بشكل يومي من قِبل المجالس وأقسام الهندسة 




كلمات متعلقة

بمبادرة, مسعود, غنايم, ورؤساء, المجالس, –, تخصيص, ميزانيات, وخطط, لحل, أزمة, شارع, كفر, كنا, –, المشهد, –, الرينة,

تابعونــا

المحامي مضر يونس رئيس مجلس عارة عرعرة بعد رد الاستئناف على نتيجة الانتخابات : نافسنا بانتخابات نزيهة‎ المحامي مضر يونس رئيس مجلس عارة عرعرة بعد رد الاستئناف على نتيجة الانتخابات : نافسنا بانتخابات نزيهة‎ 2019-01-15 | 14:12:11

ردّت المحكمة المركزيّة في حيفا للشؤون الإداريّة، يوم امس الإثنين، الإستئناف...

المطران عطا الله حنا:اولئك الذين اعتدوا على رجال الدين الاسلامي امس في باحات الاقصى انما اعتدوا علينا جميعا المطران عطا الله حنا:اولئك الذين اعتدوا على رجال الدين الاسلامي امس في باحات الاقصى انما اعتدوا علينا جميعا 2019-01-15 | 13:37:32

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس بأننا...

شهادة امتياز من وزارة الصحة عن ادارة منع التلوث لمستشفى العائلة المقدسة الناصرة‎ شهادة امتياز من وزارة الصحة عن ادارة منع التلوث لمستشفى العائلة المقدسة الناصرة‎ 2019-01-15 | 12:27:31

حاز مستشفى العائلة المقدسة النمساوي الناصرة على شهادة امتياز بادارة منع التلوث...

فيديو وصور - المئات في جبل الشيخ يلهون ويلعبون بالثلوج فيديو وصور - المئات في جبل الشيخ يلهون ويلعبون بالثلوج 2019-01-15 | 12:06:15

يشهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اقبالا واسعا من قبل الاهالي...

استعدادات مكثفة لتساقط الثلوج في القدس استعدادات مكثفة لتساقط الثلوج في القدس 2019-01-15 | 11:20:43

جهزت بلدية القدس 150 آلية لإزالة الثلوج و250 طن ملح لرشها في الطرقات الرئيسية، قبيل...

استعدوا - غدا عواصف وامطار غزيرة وثلوج فوق 900 متر ورياح عاتية قد تصل سرعتها حوالي 90 كم/ساعة استعدوا - غدا عواصف وامطار غزيرة وثلوج فوق 900 متر ورياح عاتية قد تصل سرعتها حوالي 90 كم/ساعة 2019-01-15 | 10:57:52

قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الاربعاء غائماً جزئيا الى غائم وشديد البرودة...

صور - محال رام الله تغلق أبوابها التزاماً بالإضراب الشامل اليوم صور - محال رام الله تغلق أبوابها التزاماً بالإضراب الشامل اليوم 2019-01-15 | 10:50:23

أغلقت المحال التجارية، اليوم الثلاثاء، أبوابها بوجه "قانون الضمان"، التزاما...

نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربون عن الطعام ويعتصمون امام المتحف بحيفا مطالبين بازالة الصور المسيئة نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربون عن الطعام ويعتصمون امام المتحف بحيفا مطالبين بازالة الصور المسيئة 2019-01-15 | 09:41:54

نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربان عن الطعام لليوم الثاني امام المتحف في...

صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات 2019-01-15 | 09:31:18

شب حريق صباح اليوم الثلاثاء في احد المنازل في بلدة كفرقرع،دون وقوع اصابات...

مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة 2019-01-15 | 09:25:23

لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها صباح اليوم الثلاثاء جراء تعرضها لحادث دهس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين بيتار القدس مواجهة نارية مباراة مرتقبة الليلة حراسة جمهور ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال الطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفاكلب معلق على عامود ام الفحم عامود وادي عارة جرو الرفق بالحيوان جمعية حوادث الطرق مصرع 94 عربيا بداية العام 2015 منذ ضحايا شوارع البلادمخزن منزل عين الاسد قرية غاز اسطوانات اطفاء لم تنفجر اضرار جسيمة عرابة مدبنة الاطباء تحتفل تخريج 5 أطباء اسنان امتحان الدولة الشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة احتراق بيت منزل ام الفحم اضرار جسيمة نيران اشتعال اطفاء طلاب عرب جامعة تل ابيت تظاهرة اعلام فلسطين ضد اطلاق النار المواطنين العرب ضرب العروس في ليلة الدخلة فلسطين برنامج أحمر بالخط العريض افتتاح عيادة السمنري الاولى في البلاد مستشفى الناصرة الانجليزي‎تشييع جثمان محمد حسنين موسى اطلاق نار شجار عبلين قرية مثواه الاخير هدم ديوان عائلة عرجان العرجان مدينة رهط جرافات بث مباشر أرسنال ليستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com