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شهادة امتياز من وزارة الصحة عن ادارة منع التلوث لمستشفى العائلة المقدسة الناصرة‎



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



حاز مستشفى العائلة المقدسة النمساوي الناصرة على شهادة امتياز بادارة منع التلوث من قبل وزارة الصحة. وقد تم الاحتفال اليوم 15.1.19 في مباني وزارة الصحة - القدس  بحضور نائب وزير الصحة الراب يعقوب ليتسمان ونخبة من مسؤولي الوزارة وباشتراك الدكتور ابراهيم حربجي مدير المستشفى، الممرض عامر سكران مدير التمريض، والممرضة لينا نصراوي المسؤولة عن وحدة منع التلوث.



ادارة مستشفى العائلة المقدسة الناصرة تعتبر عطاء الطاقم الطبي وكافة الطواقم، اساسا فعال لنجاح مسيرة المستشفى الطويلة لتوفير الخدمات من اجل صحة الجمهور وسلامة المجتمع، ولبناء صرح طبي يفخر به الجميع.




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