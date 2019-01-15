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الثلوج تغطي جبل الشيخ وتراكمها بارتفاع اكثر من مترين
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رهف تكشف تفاصيل عن حياتها وكيفية هروبها من السعودية
2019-01-15 12:18:30
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رهف تكشف تفاصيل عن حياتها وكيفية هروبها من السعودية
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