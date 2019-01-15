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مئات العائلات في جبل الشيخ يستمتعون بالثلوج
2019-01-15 12:09:41
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مئات العائلات في جبل الشيخ يستمتعون بالثلوج
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