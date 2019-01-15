فيديو وصور - المئات في جبل الشيخ يلهون ويلعبون بالثلوج

يشهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اقبالا واسعا من قبل الاهالي والعائلات الذين قصدوا الموقع من جميع انحاء البلاد لقضاء يومهم بين الثلوج .وشارك المئات بااللعب بالثلوج والتسلية على قمم الجبل والاستمتاع بالالعاب هناك والتزلج .يشار الى ان الموقع من المتوقع ان يشهد غدا الاربعاء عاصفة ثلجية قوية من شأنها ان تخلف كميات كبيرة من الثلوج المتراكمة هناك .