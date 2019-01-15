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فيديو وصور - المئات في جبل الشيخ يلهون ويلعبون بالثلوج



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




يشهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اقبالا واسعا من قبل الاهالي والعائلات الذين قصدوا الموقع من جميع انحاء البلاد لقضاء يومهم بين الثلوج .


وشارك المئات بااللعب بالثلوج والتسلية على قمم الجبل والاستمتاع بالالعاب هناك والتزلج .


يشار الى ان الموقع من المتوقع ان يشهد غدا الاربعاء عاصفة ثلجية قوية من شأنها ان تخلف كميات كبيرة من الثلوج المتراكمة هناك .




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