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على خطى نجم ميلان.. نجما يوفنتوس بالزي الخليجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجمي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا والبوسني ميرالم بيانيتش، وهما بالزي الخليجي بعد وصولهما إلى مدينة جدة للعب السوبر الإيطالي.



ويقول بيانيتش في الفيديو:" الشيخ بيانيتش والشيخ ديبالا".


كما تداول عشاق كرة القدم ونادي ميلان الإيطالي بالأمس فيديو لمهاجم ميلان الشاب، باتريك كوتروني البالغ 21 عاما، وهو يضع على رأسه الشماغ السعودي ويتحدث باللغة العربية.




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