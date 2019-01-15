على, خطى, نجم, ميلان.., نجما, يوفنتوس, بالزي, الخليجي,

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجمي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا والبوسني ميرالم بيانيتش، وهما بالزي الخليجي بعد وصولهما إلى مدينة جدة للعب السوبر الإيطالي.

ويقول بيانيتش في الفيديو:" الشيخ بيانيتش والشيخ ديبالا".كما تداول عشاق كرة القدم ونادي ميلان الإيطالي بالأمس فيديو لمهاجم ميلان الشاب، باتريك كوتروني البالغ 21 عاما، وهو يضع على رأسه الشماغ السعودي ويتحدث باللغة العربية.