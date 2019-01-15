فعالية, عن, الايدز, في, مدرسة, أورط, حلمي, الشافعي, عكا,

قام طلاب مدرسة اورط حلمي شافعي عكا، بمبادرة من مركزة العلوم نيفين ابورومي بفعالية بخصوص يوم الايدز العالمي والذي يصادف 12/01 من كل عام.اشترك بالفعالية طالبات من الصف الثاني عشر بيولوجيا وهم ( فاطمة آغا، نورهان عيسى، حلا منصور، يسرى فيران وعفاف سعدي) حيث افتتحن الفعالية بطرح أسئلة مختلفة على الطلاب لمعرفة مدى إطلاع الطلاب على هذا المرض بواسطة تطبيق "كاهوت" .بعد ذلك قمن بإلقاء محاضرة شيقة عن مرض الايدز اسبابه، اعراضه وطرق الوقاية منه. كانت تلك المحاضرات لصفوف العتودا الثاني عشر والحادي عشر والعاشر بمرافقة المعلمين: دريد زرقاوي، برلنتي بواقنة، رلى عثمان، وسوزان زيدان.وقد حضر المحاضرة ايضا المدير التعليمي الاستاذ غسان ضاهر، مركزة العتودا عناية خطيب، المستشارة رلى حمادة، مركزة العلوم بالاعدادية دعاء كردي والمعلمات لميس عباس، بيكي هاشول، نبيهة علي، مهيرة زيدان ورندا فيران وكذلك حضرت المحاضرة عاملات المختبر الهام عبد وريم شعبي. وقد شاركت الطالبات ايناس دراز، حنين نعيم، ليان جمل من الصف الثاني عشر بيولوجيا والطالبة مريم عبد الغني من الحادي عشر علمي والطالبات عدن غرابلي وقمر الياس من الصف العاشر بيولوجيا بدور فعال في المحافظة على النظام خلال الفعالية.من بين أهداف المحاضرة تغيير الفكرة النمطية الشائعة بين الناس عن مرضى الإيدز والذين يعانون من نبذ المجتمع لهم. بل يجب احتضانهم والتخفيف من معاناته.كانت ردود فعل ايجابية ورائعة من جميع الحضور من الطلاب والمعلمين. الذين أعجبوا بالمستوى الرفيع الذي تتمتع به الطالبات سواء في طريقة الالقاء او في مستوى المعلومات القيمة والتي استفاد منها الجميع، وفي حديث مع الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة أبدى إعجابه بهذة الكفاءات الممتازة من الطالبات اللاتي قمن بهذة المحاضرات القيمة لزيادة الوعي والادراك التثقيفي لطلاب المدرسة،قد أشرف على الاعلام والتسويق السيد محمد باب الله.