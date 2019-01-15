إبتسامة, بنك, مركنتيل, الخضراء, تضيء, احتفالات, الميلاد,

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"فكرت في القرى الفلسطينية التي يمكن رؤيتها على جانب الطريق 443. جعلها الخوق شفافة:...
في العقدين الأخيرين ، خصص مفعال هبايس العديد من الموارد لتطوير الحدائق...
باستطاعة زبائن البنك تحديد لقاء مع موظف بخصوص أي موضوع، في جميع فروع لئومي وفي...
توافد المئات من المستهلكين في الأسبوعين الاخرين الى نقاط البيع المختارة من...
افتتح خلال نهاية الأسبوع الماضي في مدينة الناصرة اول ترمينال لسيارات Audi في البلاد...
ايڤ روشيه تطرح: Anti Pollution مجموعة نباتية للشعر, للعناية, لترميم ومعالجة مكملة في...
ها نحن نحتفل بانتهاء سنة واستقبال سنة جديدة، نختار أن ننهي السنة ونفتتح أخرى مع...
ليس هنالك شكّ في أنّ عدد أنواع وأصناف العنب المنتشرة والمعروفة في العالم، والتي...
في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في عكا، مؤخرًا،...
في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في أم الفحم،...