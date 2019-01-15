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إبتسامة بنك مركنتيل الخضراء تضيء احتفالات الميلاد



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حضرت ابتسامة بنك مركنتيل الخضراء في احتفالات الأعياد الميلادية ورأس السنة الجديدة. بنك مركنتيل الذي يتواجد في قلب المجتمع العربي شارك في أسواق الميلاد واحتفالات إضاءة شجرة العيد وبمهرجانات وفعاليات في عدة مدن وبلدات عربية.



السيد رياض دبيني، مساعد مدير عام البنك ومدير منطقة الناصرة في بنك مركنتيل قال: "مركنتيل بنك لا يرى نفسه فقط في الإطار التجاري وإنما أيضًا الاجتماعي، ليس غريبًا علينا المشاركة في هذه البرامج الميلادية. عندما نقول بنك مركنتيل معك العمر كله فإننا نقولها من القلب ونقصدها ونعمل بموجبها. وبهذه المناسبة أتمنى للجميع الصحة والسعادة والرضا وسنة مباركة".


السيد عوني أبو سالم، مساعد مدير عام البنك ومدير منطقة عكا في بنك مركنتيل قال: "بنك مركنتيل يحتفل هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسه. الحديث عن 100 عام من العمل والإزدهار الذي نتمنى استمراره أيضا في الـ100 سنة القادمة. أمنياتي أن تكون سنة هادئة ومُنيرة ومُشرقة، سنة صحة ونجاح". 




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