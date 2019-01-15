كلمات متعلقةالمصري, هيثم, سعيد, يعود, ويطلق, كليب, "عيني",
شارك الفنان محمد عادل إمام جمهوره بصورة تجمعه بزوجته نوران طلعت، عبر صفحته...
قلد فنان لبناني رقصة الفنانة ميريام فارس، في أغنيتها الأخيرة “قومي”، والتي...
عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي...
لأوّل مرّة في عالم الفنّ وبفكرة إطلاق سبّاقة وعصريّة، جمع سلطان الطرب "جورج...
أثارت ملكة جمال الأردن زينة العلمي، جدلاً كبيراُ بسبب فستانها الشفاف، وذلك خلال...
كتبت الفنانة أصالة نصري تدوينة على انستغرام، تعدد فيها مناقب ملكة جمال الجزائر...
كشفت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب عن حقيقة الصورة المتداولة بصحبة...
شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها على تطبيق “انستغرام” بصور جديدة واضحة لاطفالها...
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً نسب إلى نجم مواقع التواصل الاجتماعي،...
شارك الممثل السوري معتصم النهار متابعيه مقولة للممثل والمخرج الروسي ومعلم...