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المصري هيثم سعيد يعود ويطلق كليب "عيني"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



   هيثم سعيد، المغني والممثّل المصري، الفنان الشقي والخفيف الدم الذي عرف من خلال أعماله التليفزيونية الرائعة كمسلسل "أين قلبي" مع الفنانة يسرا، ومسلسل "عشق النساء" سنة 2014 مع مجموعة من الفنانين اللبنانيين مثل: ورد الخال و ندين نجيم، بالإضافة إلى مسلسل "قصة حب" من بطولة ماجد المصري و نادين الراسي الذي عرض في رمضان 2015، برصيده ألبومين غنائيين "مش بس كلام" و "لإمتى"... يعود حاليّاً ليطلق أغنية وكليب على قناة "وتري" في لبنان تحت عنوان "عيني".




الأغنية مصريّة، شبابية وشعبية وهي من كلمات رامي أمين، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع أحمد عاطف، أمّا الكليب فصوّر تحت عدسة المخرج خالد عليوى. يبدو هيثم في الكليب على طبيعته، حماسه حقيقي يدلّ عن قربه ومحبّته واشتياقه لجمهوره، كما أنّه متمرّس في وقوفه أمام العدسات. الكليب متنوّع بين الرقصات واللوكات والحركات، يضوّي على شخصيّة الفنان الخفيفة الظل. أمّا الأغنية فتتماشى جدّاً مع صوته الذي هو جميل على أذن الشعب بالإجمال. 




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