استعدادات, مكثفة, لتساقط, الثلوج, في, القدس,

وأصدرت البلدية نشرة من الارشادات تضمنت نصائح بعدم الخروج خلال العاصفة بالسيارات الخاصة والتزود بالاغذية الأساسية لعدة أيام، على ضوء التوقعات التي وصلت البلدية بتراكم الثلوج لعدة سنتمترات.ويتوقع أن تبدأ العاصفة مصحوبة برياح قوية وانخفاض حاد على درجات الحرارة بعد غد الأربعاء.

جهزت بلدية القدس 150 آلية لإزالة الثلوج و250 طن ملح لرشها في الطرقات الرئيسية، قبيل وصول العاصفة القطبية المنطقة مساء الأربعاء.

تابعونــا

شهادة امتياز من وزارة الصحة عن ادارة منع التلوث لمستشفى العائلة المقدسة الناصرة‎ 2019-01-15 | 12:27:31 حاز مستشفى العائلة المقدسة النمساوي الناصرة على شهادة امتياز بادارة منع التلوث...

فيديو وصور - المئات في جبل الشيخ يلهون ويلعبون بالثلوج 2019-01-15 | 12:06:15 يشهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اقبالا واسعا من قبل الاهالي...

استعدوا - غدا عواصف وامطار غزيرة وثلوج فوق 900 متر ورياح عاتية قد تصل سرعتها حوالي 90 كم/ساعة 2019-01-15 | 10:57:52 قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الاربعاء غائماً جزئيا الى غائم وشديد البرودة...

صور - محال رام الله تغلق أبوابها التزاماً بالإضراب الشامل اليوم 2019-01-15 | 10:50:23 أغلقت المحال التجارية، اليوم الثلاثاء، أبوابها بوجه "قانون الضمان"، التزاما...

نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربون عن الطعام ويعتصمون امام المتحف بحيفا مطالبين بازالة الصور المسيئة 2019-01-15 | 09:41:54 نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربان عن الطعام لليوم الثاني امام المتحف في...

صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات 2019-01-15 | 09:31:18 شب حريق صباح اليوم الثلاثاء في احد المنازل في بلدة كفرقرع،دون وقوع اصابات...

مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة 2019-01-15 | 09:25:23 لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها صباح اليوم الثلاثاء جراء تعرضها لحادث دهس...

الثلوج تغطي جبل الشيخ وتراكمها بارتفاع اكثر من مترين 2019-01-15 | 08:33:16 تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار اليوم...

الطيبي: تخصيص ميزانية نصف مليارد ش ل١٠٠ مدرسة ثانوية عربية خلال ٥ سنوات 2019-01-15 | 08:12:41 في بشرى سارة لسلك التربية والتعليم في المجتمع العربي، اعلنت وزارة التربية عن...