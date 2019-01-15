تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-15 12:27:31 شهادة امتياز من وزارة الصحة عن ادارة منع التلوث لمستشفى العائلة المقدسة الناصرة‎ |  2019-01-15 12:06:15 فيديو وصور - المئات في جبل الشيخ يلهون ويلعبون بالثلوج |  2019-01-15 11:57:02 "كاديلاك" تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى! |  2019-01-15 11:52:50 فعالية عن الايدز في مدرسة أورط حلمي الشافعي عكا |  2019-01-15 11:47:22 في أول مقابلة تلفزيونية.. السعودية الهاربة رهف تحكي التفاصيل |  2019-01-15 11:20:43 استعدادات مكثفة لتساقط الثلوج في القدس |  2019-01-15 10:57:52 استعدوا - غدا عواصف وامطار غزيرة وثلوج فوق 900 متر ورياح عاتية قد تصل سرعتها حوالي 90 كم/ساعة |  2019-01-15 10:50:23 صور - محال رام الله تغلق أبوابها التزاماً بالإضراب الشامل اليوم |  2019-01-15 10:44:33 مطعم في دبي يفرض غرامة على من لا يأكل طعامه بالكامل! |  2019-01-15 10:33:33 دراسة: اللوز بالشتاء يساعد على النوم العميق |  2019-01-15 10:32:48 الاحمد: زيارة عباس لسوريا واردة وستكون قريبة |  2019-01-15 09:41:54 نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربون عن الطعام ويعتصمون امام المتحف بحيفا مطالبين بازالة الصور المسيئة |  2019-01-15 09:31:18 صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات |  2019-01-15 09:25:23 مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة |  2019-01-15 08:33:16 الثلوج تغطي جبل الشيخ وتراكمها بارتفاع اكثر من مترين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

استعدادات مكثفة لتساقط الثلوج في القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جهزت بلدية القدس 150 آلية لإزالة الثلوج و250 طن ملح لرشها في الطرقات الرئيسية، قبيل وصول العاصفة القطبية المنطقة مساء الأربعاء.



وأصدرت البلدية نشرة من الارشادات تضمنت نصائح بعدم الخروج خلال العاصفة بالسيارات الخاصة والتزود بالاغذية الأساسية لعدة أيام، على ضوء التوقعات التي وصلت البلدية بتراكم الثلوج لعدة سنتمترات.

ويتوقع أن تبدأ العاصفة مصحوبة برياح قوية وانخفاض حاد على درجات الحرارة بعد غد الأربعاء.




كلمات متعلقة

استعدادات, مكثفة, لتساقط, الثلوج, في, القدس,

تابعونــا

شهادة امتياز من وزارة الصحة عن ادارة منع التلوث لمستشفى العائلة المقدسة الناصرة‎ شهادة امتياز من وزارة الصحة عن ادارة منع التلوث لمستشفى العائلة المقدسة الناصرة‎ 2019-01-15 | 12:27:31

حاز مستشفى العائلة المقدسة النمساوي الناصرة على شهادة امتياز بادارة منع التلوث...

فيديو وصور - المئات في جبل الشيخ يلهون ويلعبون بالثلوج فيديو وصور - المئات في جبل الشيخ يلهون ويلعبون بالثلوج 2019-01-15 | 12:06:15

يشهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اقبالا واسعا من قبل الاهالي...

استعدوا - غدا عواصف وامطار غزيرة وثلوج فوق 900 متر ورياح عاتية قد تصل سرعتها حوالي 90 كم/ساعة استعدوا - غدا عواصف وامطار غزيرة وثلوج فوق 900 متر ورياح عاتية قد تصل سرعتها حوالي 90 كم/ساعة 2019-01-15 | 10:57:52

قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الاربعاء غائماً جزئيا الى غائم وشديد البرودة...

صور - محال رام الله تغلق أبوابها التزاماً بالإضراب الشامل اليوم صور - محال رام الله تغلق أبوابها التزاماً بالإضراب الشامل اليوم 2019-01-15 | 10:50:23

أغلقت المحال التجارية، اليوم الثلاثاء، أبوابها بوجه "قانون الضمان"، التزاما...

نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربون عن الطعام ويعتصمون امام المتحف بحيفا مطالبين بازالة الصور المسيئة نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربون عن الطعام ويعتصمون امام المتحف بحيفا مطالبين بازالة الصور المسيئة 2019-01-15 | 09:41:54

نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربان عن الطعام لليوم الثاني امام المتحف في...

صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات 2019-01-15 | 09:31:18

شب حريق صباح اليوم الثلاثاء في احد المنازل في بلدة كفرقرع،دون وقوع اصابات...

مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة 2019-01-15 | 09:25:23

لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها صباح اليوم الثلاثاء جراء تعرضها لحادث دهس...

الثلوج تغطي جبل الشيخ وتراكمها بارتفاع اكثر من مترين الثلوج تغطي جبل الشيخ وتراكمها بارتفاع اكثر من مترين 2019-01-15 | 08:33:16

تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار اليوم...

الطيبي: تخصيص ميزانية نصف مليارد ش ل١٠٠ مدرسة ثانوية عربية خلال ٥ سنوات الطيبي: تخصيص ميزانية نصف مليارد ش ل١٠٠ مدرسة ثانوية عربية خلال ٥ سنوات 2019-01-15 | 08:12:41

في بشرى سارة لسلك التربية والتعليم في المجتمع العربي، اعلنت وزارة التربية عن...

الطقس - أجواء شديدة البرودة وغدا ثلوج على المرتفعات الطقس - أجواء شديدة البرودة وغدا ثلوج على المرتفعات 2019-01-15 | 06:08:26

اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رصاصة طائشة ام الفحم قرب اطفال يلعبون ساحة منزل حي جبارين رهط اللد بيت جن 6 ضحايا ام الفحم محاجنة اسبوع نهاية دامي طب جامعة رومانيا القريناوي محمد زبيده ضياء مأساوي محاجنة سعاهلال عزايزة طالب تمريض مستشفى شيبا تل هشومير انتحال شخصية طبيب اصابة مصرع امرأة حادث طرق مروع مفرق 25 عرعرة النقب اصابة متوسطة شاب الناصرة اطلاق نار نتسيرت عيليت شرطة اسعاف تخقيق قلعة شاله المغربية المغرب الرباط يارا مشعور مندوبة الصنارة مهرجان موازين حضارة فن معماريسخنين اتحاد ابناء مباراة مكابي تل ابيب الشرطة استعدادات خاصة نصف نهائي كأس الدولة مباراة فريق مباراة منتخب ايطاليا اسرائيل الاف المشجعين العرب شاهدوا لقاء مباراة نصب تذكاري شفاعمرو مجزرعة احياء 11 ناتن زاده مشاركة واسعة اهالي المدينة أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر غازي اغبارية مصمص قرية شبهات أمنية اطلاق سراح اعتقال 18 يوما التحقيق معه اعتقاله أصغر حاجة هذا العام طفلة منى ولدت على جبل عرفات صعيد افتتاح عيادة السمنري الاولى في البلاد مستشفى الناصرة الانجليزي‎أبو خلف كفر كنا طبريا اصابة اعتقال شين اعتداء على الشرطة الخلفية جنائية عنصرية بندورة اسعار قرنبيط سوق عرابة الشعبي ارتفاعا انخفاضا كيلو
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com