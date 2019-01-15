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استعدوا - غدا عواصف وامطار غزيرة وثلوج فوق 900 متر ورياح عاتية قد تصل سرعتها حوالي 90 كم/ساعة



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قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الاربعاء غائماً جزئيا الى غائم وشديد البرودة ومغبرا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط  الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا فوق معظم المناطق وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 90 كم/ساعة والبحر مائجا.


ويكون الجو الخميس غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وفي ساعات الظهيرة تميل الاجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.


والجمعة، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد إلى شديد البرودة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح، وتشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد والثلج، وفرصة تراكم الثلوج في ساعات مساء وليل الخميس.




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