صور - محال رام الله تغلق أبوابها التزاماً بالإضراب الشامل اليوم

كلمات متعلقةصور, -, محال, رام, الله, تغلق, أبوابها, التزاماً, بالإضراب, الشامل, اليوم,
حاز مستشفى العائلة المقدسة النمساوي الناصرة على شهادة امتياز بادارة منع التلوث...
يشهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اقبالا واسعا من قبل الاهالي...
جهزت بلدية القدس 150 آلية لإزالة الثلوج و250 طن ملح لرشها في الطرقات الرئيسية، قبيل...
قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الاربعاء غائماً جزئيا الى غائم وشديد البرودة...
نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربان عن الطعام لليوم الثاني امام المتحف في...
شب حريق صباح اليوم الثلاثاء في احد المنازل في بلدة كفرقرع،دون وقوع اصابات...
لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها صباح اليوم الثلاثاء جراء تعرضها لحادث دهس...
تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار اليوم...
في بشرى سارة لسلك التربية والتعليم في المجتمع العربي، اعلنت وزارة التربية عن...
اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا،...