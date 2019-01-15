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مطعم في دبي يفرض غرامة على من لا يأكل طعامه بالكامل!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ظهر مطعم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يغرم رواده ممن لا يأكلون كل الطعام الذي طلبوه.



وذكر موقع "Time Out Dubai"، أن مطعم "Gulou Hotpot" في دبي، يغرم زبائنه الذين يطلبون طعاما بقيمة 49 درهما (حوالي 14 $)، ولا يتناولون كل ما طلبوه حتى النهاية.


ويستطيع زبائن المطعم إضافة كمية غير محدودة من المواد الغذائية كالمعكرونة واللحم والخضروات في المرق الموجود في الإناء الذي يغلي على كل طاولة في المطعم، ويحصلون على كمية غير محدودة من المشروبات مجانا خلال ساعتين من الطلب.


ويغرم الزبائن الذين لم يأكلوا طعامهم حتى النهاية بدفع مبلغ 50 درهما (15 دولارا).




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