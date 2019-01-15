بعد, أن, لعب, مع, ميسي, ورونالدو.., ديبالا, يتحدث, عنهما,

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجمي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني...
تعرض ريال مدريد لضربة مزدوجة من الإصابات بعدما أظهرت الأشعة إصابة المهاجم كريم...
سخر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، من...
أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، خافيير تيباس، موعد مباراة "الكلاسيكو "...
غادر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا المستشفى اليوم في العاصمة بوينس...
تمكن ليونيل ميسي نجم برشلونة من تسجيل هدفه رقم 400 في الدوري الإسباني لكرة القدم،...
كشف جينارو غاتوزو مدرب ميلان الإيطالي، عن تصميم مهاجمه الأرجنتيني غونزالو...
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حقق برشلونة فوزا سهلا على ضيفه إيبار، بنتيجة (3-0)، على ملعب كامب نو، اليوم الأحد،...
تهرب باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، بطريقة ساخرة من تحديد من الأفضل بين...