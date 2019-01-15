بعد, أن, لعب, مع, ميسي, ورونالدو.., ديبالا, يتحدث, عنهما,

أدلى النجم الأرجتنيني باولو ديبالا بتصريحات صحفية تحدث خلالها عن تجربته باللعب إلى جانب كل من "الساحر" ليونيل ميسي و"الدون" كريستيانو رونالدو.

المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عاماً لعب مع قائد منتخب التانغو في عدة مناسبات، في حين أن انتقال نجم ريال مدريد السابق إلى يوفنتوس الصيف الماضي سمح له باللعب إلى جانب رونالدو تحت عباءة "السيدة العجوز".وأشاد ديبالا بكلي النجمين الفائزين بالكرة الذهبية خمس مرات، قائلا إنه يجد صعوبة كبيرة في المقارنة بينهما، بحسب ما ذكر موقع "سبورت بايبل".وقال ديبالا: "أنا محظوظ جدا باللعب إلى جانب كريستيانو رونالد في فريق يوفتنوس، وكذلك باللعب مع ميسي ضمن صفوف المنتخب الأرجنتيني".وأضاف: "من المستحيل إجراء مقارنة بين الاثنين أو أن أقول من هو الأفضل، فكلاهما نجمان على قدم المساواة، وأفضل من بقية اللاعبين، وهذا هو حال الأمر منذ سنوات عديدة".ونوه ديبالا إلى أن "كريستيانو مثال يحتذى به في التدريب وفي الحياة اليومية، ويمكن للمرء أن يتعلم منه الكثير".ولم يتحدث ديبالا كثيرا عن ميسي. وكانت مشاركات نجم اليوفي مع منتخب بلاده قليلة عندما يحضر ميسي المتهم بالسيطرة عل كل تفاصيل المنتخب.يذكر أن ثلاثة من عمالقة الأندية الأوروبية، وهي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، تسعى للتعاقد مع باولو ديبالا، بحسب ما قالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، مؤخرا.وأشارت الصحيفة المقربة من يوفنتوس، أن إدارة "السيدة العجوز" لم ترد على العروض التي تلقتها من هذه الأندية بشأن ديبالا، وأنها لن تبيع اللاعب بأقل من 100 مليون يورو.