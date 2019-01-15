محمد, عادل, إمام, ينشر, صورة, تجمعه, بزوجته, ويتغزل, بها,

شارك الفنان محمد عادل إمام جمهوره بصورة تجمعه بزوجته نوران طلعت، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر إمام رفقة زوجته في لقطة رومانسية، وأغلق خاصية التعليقات وكتب مطلع أغنية "معاك قلبي" للمطرب عمرو دياب: " قولي يا حبيبي.. ليه وانت عني بعيد.. أنا شوقي ليك بيزيد وإن جيت أنا برتاح.. قولي يا حبيبي.. إيه اللي غيرني.. و إزاي بتشغلني عن عمر قبلك راح.. معاك قلبي".يُذكر أن الفنان محمد عادل إمام يستعد للسباق الدرامي لرمضان المُقبل بمسلسله الجديد "هوجان"، ويشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، ومحمد أسامة "أوس أوس"، محمد عبدالرحمن "توتا"، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.