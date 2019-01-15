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دراسة: اللوز بالشتاء يساعد على النوم العميق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يمكن أن يكون لدرجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء تأثير كبير على أنماط النوم لدينا، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري، فما الذي يمكن أن نفعل لضمان الحصول على نوم هانئ وعميق؟



ينصح خبراء التغذية بتناول عدة حبات من اللوز قبل النوم، لأن اللوز غني بهرمون الميلاتونين الذي يعمل على تنظيم النوم، والمغنيزيوم الذي يساعد على تحسين نوعية النوم بسبب مقدرته على محاربة الالتهابات، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأرق.

  كما أشارت الدراسات إلى أن اللوز يساعد في تقليل مستويات هرمون الكورتيزول الذي يتسبب في الاستيقاظ المتكرر في الليل.


وينصح الخبراء بتناول كوب من الحليب الدافئ، أو الشوكولاته الساخنة أو الشاي بالحليب للحصول على ليلة هانئة من النوم في الشتاء.


إضافة إلى ما سبق، ينصح الخبراء باتخاذ بعض الخطوات الأخرى مثل ارتداء ملابس دافئة مصنوعة من الألياف الطبيعية كالصوف أو القطن لأنها أكثر دفئاً من المواد الاصطناعية.


ويمثل الحصول على حمّام دافئ قبل النوم وسيلة أخرى للشعور بالنعاس والنوم العميق طوال الليل، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية. 




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