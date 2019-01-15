الاحمد:, زيارة, عباس, لسوريا, واردة, وستكون, قريبة,

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قالت الفتاة السعودية رهف، إن الحياة بحرية واستقلال تستحق المخاطرة بالحياة التي...
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة إنه يرى "إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق"...
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "راسموسن ريبورتس" أن أكثر من نصف المواطنين...
في القاهرة عقد وزير الطاقة يوفال شتاينيتس سلسلة لقاءات مع وزراء طاقة أجانب من...
أعلن وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، إنه سيجري يوم الخميس القادم رسمياً...
أكد وزير الخارجية الروسي أن سيادة بلاده على جزر الكوريل غير خاضعة للنقاش، داعيا...
اسبوع الازياء للملابس الرجالية مستمر في ميلان, ومن اشهر الماركات اللي قدمت...
نقلت وكالة أنباء "فارس" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الرئيس...
أفادت معلومات صحفية لبنانية أن حسن نصرالله الامين العام لحزب الله على رأس عمله...
على ما يبدو أن حياة دوقة كامبريدج “كيت ميدلتون” وعائلتها بخطر، وذلك بعد أن...