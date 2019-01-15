نقولا, عبده, ابو, الزوز, من, حيفا, وصديقيه, يضربون, عن, الطعام, ويعتصمون, امام, المتحف, بحيفا, مطالبين, بازالة, الصور, المسيئة,

وقال نقولا عبده: سنستمر في الاضراب عن الطعام حتى يخرجوا المجسمات المسيئة للمسيحيه من المتحف.

نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربان عن الطعام لليوم الثاني امام المتحف في مدينة حيفا استنكارا ورفضا للصور المسيئة للسيد المسيح ومريم العذراء .

تابعونــا

صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات 2019-01-15 | 09:31:18 شب حريق صباح اليوم الثلاثاء في احد المنازل في بلدة كفرقرع،دون وقوع اصابات...

مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة 2019-01-15 | 09:25:23 لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها صباح اليوم الثلاثاء جراء تعرضها لحادث دهس...

الثلوج تغطي جبل الشيخ وتراكمها بارتفاع اكثر من مترين 2019-01-15 | 08:33:16 تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار اليوم...

الطيبي: تخصيص ميزانية نصف مليارد ش ل١٠٠ مدرسة ثانوية عربية خلال ٥ سنوات 2019-01-15 | 08:12:41 في بشرى سارة لسلك التربية والتعليم في المجتمع العربي، اعلنت وزارة التربية عن...

الطقس - أجواء شديدة البرودة وغدا ثلوج على المرتفعات 2019-01-15 | 06:08:26 اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا،...

الناصرة:انهيار جدار في كرم الصاحب بسبب مياه الامطار 2019-01-14 | 23:41:32 تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الاثنين الى انهيار جدار في حي كرم...

غرق الاف الدونمات في سهل البطوف بسبب الامطار 2019-01-14 | 22:37:41 بعد هطول الامطار المتواصل في سهل البطوف تسبب الى عبور 20 الف دونم الخط...

مراقب الدولة يطلب من المستشار القانوني فحص قضية تلقي نتنياهو اموالا 2019-01-14 | 21:32:54 توجه اليوم مراقب الدولة يوسيف شابيرا الى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي...

الوزير ايلي كوهين وعضو الكنيست أكرم حسون بزيارة لباقة الغربية 2019-01-14 | 21:25:29 زار وزير الاقتصاد الي كوهن والنائب أكرم حسون مدينة باقة الغربية حيث كان في...