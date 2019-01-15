تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-15 10:33:33 دراسة: اللوز بالشتاء يساعد على النوم العميق |  2019-01-15 10:32:48 الاحمد: زيارة عباس لسوريا واردة وستكون قريبة |  2019-01-15 09:41:54 نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربون عن الطعام ويعتصمون امام المتحف بحيفا مطالبين بازالة الصور المسيئة |  2019-01-15 09:31:18 صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات |  2019-01-15 09:25:23 مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة |  2019-01-15 08:33:16 الثلوج تغطي جبل الشيخ وتراكمها بارتفاع اكثر من مترين |  2019-01-15 08:23:46 ترامب: هناك إمكانية كبيرة لتوسيع التنمية الاقتصادية مع تركيا |  2019-01-15 08:20:49 النحس يطارد "الملكي".. بنزيمة ينضم لقائمة مصابي ريال مدريد |  2019-01-15 08:19:32 هذا هو موعد الإعلان عن هاتف "غالاكسي إس 10" |  2019-01-15 08:16:49 النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الافضل في 2019 |  2019-01-15 08:12:41 الطيبي: تخصيص ميزانية نصف مليارد ش ل١٠٠ مدرسة ثانوية عربية خلال ٥ سنوات |  2019-01-15 06:10:58 استطلاع: 55 بالمئة من الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب |  2019-01-15 06:08:26 الطقس - أجواء شديدة البرودة وغدا ثلوج على المرتفعات |  2019-01-14 22:54:32 اكتشاف خطير في دم مريضين في الصين! |  2019-01-14 22:49:37 إبراهيموفيتش يسخر من كريستيانو رونالدو |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربون عن الطعام ويعتصمون امام المتحف بحيفا مطالبين بازالة الصور المسيئة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربان عن الطعام لليوم الثاني امام المتحف في مدينة حيفا استنكارا ورفضا للصور المسيئة للسيد المسيح ومريم العذراء .


وقال نقولا عبده: سنستمر في الاضراب عن الطعام حتى يخرجوا المجسمات المسيئة للمسيحيه من المتحف.




كلمات متعلقة

نقولا, عبده, ابو, الزوز, من, حيفا, وصديقيه, يضربون, عن, الطعام, ويعتصمون, امام, المتحف, بحيفا, مطالبين, بازالة, الصور, المسيئة,

تابعونــا

صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات 2019-01-15 | 09:31:18

شب حريق صباح اليوم الثلاثاء في احد المنازل في بلدة كفرقرع،دون وقوع اصابات...

مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة 2019-01-15 | 09:25:23

لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها صباح اليوم الثلاثاء جراء تعرضها لحادث دهس...

الثلوج تغطي جبل الشيخ وتراكمها بارتفاع اكثر من مترين الثلوج تغطي جبل الشيخ وتراكمها بارتفاع اكثر من مترين 2019-01-15 | 08:33:16

تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار اليوم...

الطيبي: تخصيص ميزانية نصف مليارد ش ل١٠٠ مدرسة ثانوية عربية خلال ٥ سنوات الطيبي: تخصيص ميزانية نصف مليارد ش ل١٠٠ مدرسة ثانوية عربية خلال ٥ سنوات 2019-01-15 | 08:12:41

في بشرى سارة لسلك التربية والتعليم في المجتمع العربي، اعلنت وزارة التربية عن...

الطقس - أجواء شديدة البرودة وغدا ثلوج على المرتفعات الطقس - أجواء شديدة البرودة وغدا ثلوج على المرتفعات 2019-01-15 | 06:08:26

اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا،...

الناصرة:انهيار جدار في كرم الصاحب بسبب مياه الامطار الناصرة:انهيار جدار في كرم الصاحب بسبب مياه الامطار 2019-01-14 | 23:41:32

تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الاثنين الى انهيار جدار في حي كرم...

غرق الاف الدونمات في سهل البطوف بسبب الامطار غرق الاف الدونمات في سهل البطوف بسبب الامطار 2019-01-14 | 22:37:41

بعد هطول الامطار المتواصل في سهل البطوف تسبب الى عبور 20 الف دونم الخط...

مراقب الدولة يطلب من المستشار القانوني فحص قضية تلقي نتنياهو اموالا مراقب الدولة يطلب من المستشار القانوني فحص قضية تلقي نتنياهو اموالا 2019-01-14 | 21:32:54

توجه اليوم مراقب الدولة يوسيف شابيرا الى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي...

الوزير ايلي كوهين وعضو الكنيست أكرم حسون بزيارة لباقة الغربية الوزير ايلي كوهين وعضو الكنيست أكرم حسون بزيارة لباقة الغربية 2019-01-14 | 21:25:29

زار وزير الاقتصاد الي كوهن والنائب أكرم حسون مدينة باقة الغربية حيث كان في...

في سجن الرملة: النائب جبارين يلتقي الشيخ صياح الطوري في سجن الرملة: النائب جبارين يلتقي الشيخ صياح الطوري 2019-01-14 | 21:23:49

التقى النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) صباح اليوم بالشيخ المناضل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حي الكرك حريق قرب البيوت شفاعمرو قوات اطفاء طائرات مدينة نيران نار محمد ابو ريا غزال صغير اطلاق سراح منطقة الجولان الشاب العثور متلازمة داون صفاء أبو رعد محاجنة ام الفحم احتفال عرس تحقيق حلم بدون عريس عيد ميلادها مسيرة دراجات نارية ام الفحم بلدنا بخير مشاركة واسعة اهالي ايهاب ابو حجلة جلجولية الافراج تخطيط السفر سوريا الانضمام داعش تنظيم مصرع شاب خالد سامي اغبارية حبيطي واصابة اخر باطلاق نار ام الفحم مساء اليوم حادث شرطة اسعاف حريق قرب البيوت كفر قرع اطفاء اخماد اندلاع نار تمديد اعتقال شابين يافة تنفيذ عملية طهن مجدال هعيمك سكين احتراق النار اشتعال شفاعمرو خسائر فادحة طوابق حي الأخضر حادث طرق ذاتي سخنين اصابة شرطة اسعاف عبد الكريم حلايقة حصل دطتوراه الخليل مسن الحاج سن 61 عاما حسن حادث طرق انقلاب سيارة يافة الناصرة مجدال هعيمك تخليص سائق شرطة اسعاف اصابة متوسطة سطو حارس مدرسة زراعية الرامة سرقة مال سلاح غاز فلفل الشرطة التحقيق الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية التحقيق حظر الشق اصابة عامل سقط ارتفاع 10 امتار ورشة بناء رأس العين خطيرة بناية شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com