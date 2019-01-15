نقولا, عبده, ابو, الزوز, من, حيفا, وصديقيه, يضربون, عن, الطعام, ويعتصمون, امام, المتحف, بحيفا, مطالبين, بازالة, الصور, المسيئة,

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شب حريق صباح اليوم الثلاثاء في احد المنازل في بلدة كفرقرع،دون وقوع اصابات...
لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها صباح اليوم الثلاثاء جراء تعرضها لحادث دهس...
تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار اليوم...
في بشرى سارة لسلك التربية والتعليم في المجتمع العربي، اعلنت وزارة التربية عن...
اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا،...
تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الاثنين الى انهيار جدار في حي كرم...
بعد هطول الامطار المتواصل في سهل البطوف تسبب الى عبور 20 الف دونم الخط...
توجه اليوم مراقب الدولة يوسيف شابيرا الى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي...
زار وزير الاقتصاد الي كوهن والنائب أكرم حسون مدينة باقة الغربية حيث كان في...
التقى النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) صباح اليوم بالشيخ المناضل...