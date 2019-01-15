صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات

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شب حريق صباح اليوم الثلاثاء في احد المنازل في بلدة كفرقرع،دون وقوع اصابات .وعملت طواقم الاطفاء على اخماد الحريق.وبدورها ، فقد شرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحريق .

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