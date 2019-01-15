مصرع, امرأة, 70, عاما, دهستها, سيارة, سفريات, في, العفولة,

لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها صباح اليوم الثلاثاء جراء تعرضها لحادث دهس من قبل سيارة تجارية في احد احياء مدينة العفولة.

وافيد ان المرأة اصيبت بجراح بالغة توفيت متأثرة بها في مكان الحادث بعد فشل محاولات الطاقم الطبي بانقاذ حياتها .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث واوقفت السائق 60 عاما للتحقيق معه .