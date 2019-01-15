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تدفق وجريان المياه في عين الروميله بالجليل الاعلى قرب السموعي



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تدفق وجريان المياه في عين الروميله بالجليل الاعلى قرب السموعي




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