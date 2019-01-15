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فيديو - تراكم الثلوج في جبل الشيخ وفتح المنتجع



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فيديو - تراكم الثلوج في جبل الشيخ وفتح المنتجع




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