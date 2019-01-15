تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-15 10:33:33 دراسة: اللوز بالشتاء يساعد على النوم العميق |  2019-01-15 10:32:48 الاحمد: زيارة عباس لسوريا واردة وستكون قريبة |  2019-01-15 09:41:54 نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربون عن الطعام ويعتصمون امام المتحف بحيفا مطالبين بازالة الصور المسيئة |  2019-01-15 09:31:18 صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات |  2019-01-15 09:25:23 مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة |  2019-01-15 08:33:16 الثلوج تغطي جبل الشيخ وتراكمها بارتفاع اكثر من مترين |  2019-01-15 08:23:46 ترامب: هناك إمكانية كبيرة لتوسيع التنمية الاقتصادية مع تركيا |  2019-01-15 08:20:49 النحس يطارد "الملكي".. بنزيمة ينضم لقائمة مصابي ريال مدريد |  2019-01-15 08:19:32 هذا هو موعد الإعلان عن هاتف "غالاكسي إس 10" |  2019-01-15 08:16:49 النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الافضل في 2019 |  2019-01-15 08:12:41 الطيبي: تخصيص ميزانية نصف مليارد ش ل١٠٠ مدرسة ثانوية عربية خلال ٥ سنوات |  2019-01-15 06:10:58 استطلاع: 55 بالمئة من الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب |  2019-01-15 06:08:26 الطقس - أجواء شديدة البرودة وغدا ثلوج على المرتفعات |  2019-01-14 22:54:32 اكتشاف خطير في دم مريضين في الصين! |  2019-01-14 22:49:37 إبراهيموفيتش يسخر من كريستيانو رونالدو |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الثلوج تغطي جبل الشيخ وتراكمها بارتفاع اكثر من مترين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار اليوم صباحا .



وافيد نقلا عن ادارة الموقع ان الثلوج في المنتجع غطته بالكامل بعد ان تساقطت كمية كبيرة منها خلال فترة اليومين الاخيرين .




كلمات متعلقة

الثلوج, تغطي, جبل, الشيخ, وتراكمها, بارتفاع, اكثر, من, مترين,

تابعونــا

نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربون عن الطعام ويعتصمون امام المتحف بحيفا مطالبين بازالة الصور المسيئة نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربون عن الطعام ويعتصمون امام المتحف بحيفا مطالبين بازالة الصور المسيئة 2019-01-15 | 09:41:54

نقولا عبده ابو الزوز من حيفا وصديقيه يضربان عن الطعام لليوم الثاني امام المتحف في...

صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات صور - اندلاع حريق في بيت بكفرقرع دون اصابات 2019-01-15 | 09:31:18

شب حريق صباح اليوم الثلاثاء في احد المنازل في بلدة كفرقرع،دون وقوع اصابات...

مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة مصرع امرأة 70 عاما دهستها سيارة سفريات في العفولة 2019-01-15 | 09:25:23

لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها صباح اليوم الثلاثاء جراء تعرضها لحادث دهس...

الطيبي: تخصيص ميزانية نصف مليارد ش ل١٠٠ مدرسة ثانوية عربية خلال ٥ سنوات الطيبي: تخصيص ميزانية نصف مليارد ش ل١٠٠ مدرسة ثانوية عربية خلال ٥ سنوات 2019-01-15 | 08:12:41

في بشرى سارة لسلك التربية والتعليم في المجتمع العربي، اعلنت وزارة التربية عن...

الطقس - أجواء شديدة البرودة وغدا ثلوج على المرتفعات الطقس - أجواء شديدة البرودة وغدا ثلوج على المرتفعات 2019-01-15 | 06:08:26

اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا،...

الناصرة:انهيار جدار في كرم الصاحب بسبب مياه الامطار الناصرة:انهيار جدار في كرم الصاحب بسبب مياه الامطار 2019-01-14 | 23:41:32

تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الاثنين الى انهيار جدار في حي كرم...

غرق الاف الدونمات في سهل البطوف بسبب الامطار غرق الاف الدونمات في سهل البطوف بسبب الامطار 2019-01-14 | 22:37:41

بعد هطول الامطار المتواصل في سهل البطوف تسبب الى عبور 20 الف دونم الخط...

مراقب الدولة يطلب من المستشار القانوني فحص قضية تلقي نتنياهو اموالا مراقب الدولة يطلب من المستشار القانوني فحص قضية تلقي نتنياهو اموالا 2019-01-14 | 21:32:54

توجه اليوم مراقب الدولة يوسيف شابيرا الى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي...

الوزير ايلي كوهين وعضو الكنيست أكرم حسون بزيارة لباقة الغربية الوزير ايلي كوهين وعضو الكنيست أكرم حسون بزيارة لباقة الغربية 2019-01-14 | 21:25:29

زار وزير الاقتصاد الي كوهن والنائب أكرم حسون مدينة باقة الغربية حيث كان في...

في سجن الرملة: النائب جبارين يلتقي الشيخ صياح الطوري في سجن الرملة: النائب جبارين يلتقي الشيخ صياح الطوري 2019-01-14 | 21:23:49

التقى النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) صباح اليوم بالشيخ المناضل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المهر بريق الذهب صاحبه حموده داهش الفريديس جمال كأس الخيول العربية الاصيلة سامر حرز الله مصرع حادث دهس شارع 20 تل ابيب يافا شرطة اسعاف تحقيق حادث طرق محمد ملحم نشأت تمديد اعتقال المحكمة عملية تل ابيب طرعان تكرم رئيس المجلس سابقا الحاج يونس نصار ابو كرم حادث طرق ذاتي سخنين اصابة شرطة اسعاف مشاهدة مباراة ريال مدريديوتويب ريال مدريد مباراة ريال مديد قاصرون فتيان تصنيع سلاح الرملة اعتقال التحقيق 4 الشرطة شعبية عرابة تظاهرة رفع شعارات الحركة الاسلامية نصرة قرية اللجنة جلمة جنين تنفيذ عملية طعن محاولة اطلاق النار اصابة استشهاد جندي اضرام النار سيارة ام الفحم حي المحاجنة الشرطة اطفاء اضرار احتراق عائلة خربوش تلتقي لقاء بعد 40 عاما شتات لبنان مخيم ابناء عمومه تعيين فضيلة الشيخ موفق طرف رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الدرزية ايليت شاكيد وزيرة القضاء عمال مشهد اعتقال تفتيش سيارة سكين فواكه انبطاح الازفلت سكين فواكهعرب الشبلي سكان قرية تزييف اوراق نقدية 100 دولار 200 شيكل بث مباشر : توتنهام هوتسبير و مانشستر يونايتد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com