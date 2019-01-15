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ترامب: هناك إمكانية كبيرة لتوسيع التنمية الاقتصادية مع تركيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة إنه يرى "إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق" التنمية الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا بعد أن هدد الأحد بتدمير اقتصاد تركيا إذا هاجمت حلفاء واشنطن الأكراد في سوريا.



وقال ترامب، الذي تحدث الاثنين مع الرئيس رجب طيب أردوغان، إنهما بحثا "النجاحات التي تحققت في آخر أسبوعين في محاربة فلول تنظيم داعش وإقامة منطقة آمنة مساحتها 20 ميلا" في سوريا.


وهدد ترامب في تغريدة يوم الأحد بتدمير اقتصاد تركيا إذا هاجمت الأكراد. وقال إن الولايات المتحدة بدأت الانسحاب العسكري من سوريا الذي أعلنه في ديسمبر لكنه قال إنها ستواصل استهداف مقاتلي داعش هناك.


ووحدات حماية الشعب الكردية هي حليف للولايات المتحدة في المعركة ضد المتشددين وتسيطر على مساحات كبيرة من شمال سوريا. وتعهد أردوغان بسحق الفصيل في أعقاب قرار ترامب سحب القوات.


وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ عقود على الأراضي التركية.




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