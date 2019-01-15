فنان, لبناني, يقلد, ميريام, فارس, وينضم, لتحدي, رقصتها, الشهيرة,

قلد فنان لبناني رقصة الفنانة ميريام فارس، في أغنيتها الأخيرة “قومي”، والتي طرحتها مؤخرًا عبر موقع “يوتيوب”.

الفنان اللبناني باسم فغالي، ارتدى ملابس قريبة من تلك التي ظهرت بها ميريام في الأغنية خلال إحيائه إحدى الحفلات الفنية، كما ارتدى باروكة شعر كيرلي كبيرة لتبدو كشعر ميريام واعتمد ماكياج ليظهره قريب الشبة منها.وباسم فغالي، مشهور بين النجوم اللبنانين بتقليده لهم عن طريق الماكياج والملابس، وكان من أكثر الفنانات اللاتي قام بتقليدهن الفنانة الراحلة صباح، والفنانة إليسا وهيفاء وهبي، وغيرهن الكثير.تحدي الرقص أطلقه المخرج اللبناني شريف ترحيني، الذي تولى إخراج فيديو كليب ميريام الأخير «قومي».شريف كان قد أطلق تحدي «رقص» وضع له هاشتاج « #MyriamDanceChallenge»، لتحفيز محبي ميريام على منافسة الفنانة في الرقص على مقطع من كليبها الأخير، وكانت شقيقتها ومديرة أعمالها رولا سعد أول المنضمين للتحدي.ميريام شاركت في التحدي استجابة لطلب شقيقتها، والتي طلبت منها أداء رقصة كليب «قومي» خارج إطار الكليب، حيث نشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو، ظهرت فيه ترتدي Jumpsuit شتوية،، بينما فتحت الجزء العلوي منها، وتعمدت استعراض عضلات بطنها بتقديم رقصتها الإفريقية، وهو ما كشف عن مدى مرونة قوامها، وقوة موهبتها الاستعراضية.يُذكر أن أغنية «قومي» من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، وتعد ذلك الأغنية بمثابة عودة ميريام لممارسة نشاطها الفني بعد فترة غياب، بسبب تعرضها مؤخرًا لمرض نادر أجبرها على الراحة التامة، وسافرت على إثره ألمانيا للعلاج.