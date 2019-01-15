تعرض ريال مدريد لضربة مزدوجة من الإصابات بعدما أظهرت الأشعة إصابة المهاجم كريم بنزيمة بكسر في أحد أصابع يده اليمنى، والمدافع خيسوس باييخو في عضلة الفخذ الخلفية خلال التدريبات الاثنين.

وعانى بنزيمة من الإصابة خلال المباراة التي فاز فيها الريال 2-1 على ريال بيتيس في الليغا الأحد الماضي، وتم استبداله بين الشوطين فيما رجحت تقارير إعلامية إسبانية غيابه عن الملاعب نحو ثلاثة أسابيع.وقال ريال مدريد في بيان: "أظهر الفحص الطبي الذي أجري للاعب أنه يعاني من كسر في إصبع الخنصر بيده اليمنى وفي انتظار تطور حالته".