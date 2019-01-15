كلمات متعلقةهذا, هو, موعد, الإعلان, عن, هاتف, "غالاكسي, إس, 10",
قال عالم الآثار المصري ووزير آثارها السابق زاهي حواس، إنه بات قريبا من معرفة مكان...
كشفت معطيات أن المواطن التركي يستهلك نحو 1300 كوب من الشاي سنويا، وقد أفاد تقرير...
تأسر ألعاب الفيديو الألباب لكن هل تنم ممارستها بإفراط عن حالة مرضية؟.. يحاول صناع...
أفادت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية وعملاق صناعة الهواتف الذكية بأنها بصدد الكشف...
تخطط شركة أبل لإطلاق ثلاثة طرز من هاتف آيفون هذا الخريف، بما في ذلك جهاز إكس آر...
تلقى مستخدمو "فيسبوك" تحذيرات لتجاهل رسالة خادعة تنتشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي...
أوضح علماء أن درجة حرارة المحيطات ترتفع بشكل أسرع من التقديرات السابقة، لتصل إلى...
نشرت وسائل إعلام صينية صورة إنسانية ومؤثرة لطبيب جراح، نام داخل غرفة العمليات...
انتشر على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي فيديو عجيب لدب أبيض، يعد من أشر وأخطر...
بدأت "تويتر" اختبار طرق جديدة لعرض التغريدات، سيتم طرحها كجزء من برنامج تجريبي في...