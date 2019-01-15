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هذا هو موعد الإعلان عن هاتف "غالاكسي إس 10"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم ، عن حدثها السنوي المقبل، الذي من المقرر أن تزيح فيه الستار عن هاتفها الجديد "غالاكسي إس 10".



ويتزامن عام 2019 مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق سلسلة "غالاكسي" الشهيرة.


وأشارت "سامسونغ" إلى أن حدثها المقبل والمنتظر، سيقام في يوم 20 فبراير/ شباط المقبل، داخل قاعة بيل غراهام سيفيك في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.


وبحسب تقرير صادر اليوم في صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، فإنه من المقرر أن تعرض "سامسونغ" في الحدث الجديد نسخة "كاملة الوظائف" من هاتفها القابل للطي الأكثر تطورا، فضلا عن الإصدارات الثلاثة المشاعة من هاتف "غالاكسي إس 10".


وعلى غير المعتاد، فإن "سامسونغ" ستقيم حدثها السنوي قبل أسبوع من إقامة المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة بإسبانيا، والذي كان يتم الإعلان فيه دائما عن هواتف "غالاكسي إس".


يذكر أن هاتف "سامسونغ" السابق "إس 9" الذي طرح في عام 2018، فشل في تلبية توقعات المبيعات، وأصدرت الشركة هذا الأسبوع تحذيرا مفاجئا من توقعات أرباح الربع الرابع، من انخفاض أرباح الهواتف الذكية، في ظل المنافسة القوية مع الشركات الأخرى.




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