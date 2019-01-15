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النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الافضل في 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صوت أخصائيون في التغذية على أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، هو الأفضل لعام 2019، بحسب ما ورد في التقرير الإخباري العالمي في الولايات المتحدة الأميركية.



وصوّت أخصائيو التغذية المعنيون على 41 نظاما غذائيا، وقاموا بتصنيفها في تسع فئات، شملت الأنظمة الغذائية الخاصة بتخفيف الوزن، والأنظمة الغذائية الأسهل للمتابعة.


وحسب ما نقل موقع "الطبي" المتخصص، فاز النظام الغذائي لمنطقة البحر المتوسط​، بوصفه نظاماً فعالاً، وذا تكلفة معقولة ويسهل الالتزام به.


ونقل الموقع عن أخصائية التغذية المسجلة إيمي بييك: "يفضل المرء الأنظمة الغذائية التي يمكن الالتزام بها حتى لو كان لديه أطفال أو حتى لو كان يعيش بمفرده".


تضيف: "إن النظام الغذائي المتوسطي يعتمد على مأكولات منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تشمل البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك والفول، والدهون الصحية، والحبوب الكاملة، والكثير من الأطعمة النباتية، مثل الفواكه، والخضروات، والبقوليات.


وتشير بييك إلى أن النظام الغذائي المتوسطي لا يزال من بين أفضل الأنظمة الغذائية على الرغم من أنه أحد أقدمها على الإطلاق".


ويمكن للمهتمين بتجربة النظام الغذائي المتوسطي تناول المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة بدلاً من المعكرونة العادية، وتجربة تناول بعض الحبوب الكاملة الأخرى، مثل الأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض، أو الكينوا، أو الحبوب الأخرى. كما يوصي النظام الغذائي المتوسطي بتناول السمك مرتين على الأقل في الأسبوع.




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