الطيبي:, تخصيص, ميزانية, نصف, مليارد, ش, ل١٠٠, مدرسة, ثانوية, عربية, خلال, ٥, سنوات,

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تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار اليوم...
اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا،...
تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الاثنين الى انهيار جدار في حي كرم...
بعد هطول الامطار المتواصل في سهل البطوف تسبب الى عبور 20 الف دونم الخط...
توجه اليوم مراقب الدولة يوسيف شابيرا الى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي...
زار وزير الاقتصاد الي كوهن والنائب أكرم حسون مدينة باقة الغربية حيث كان في...
التقى النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) صباح اليوم بالشيخ المناضل...
توجّه عدد من رؤساء السلطات المحلية، على ضوء القرار بعدم نشر نتائج مقاييس الجدوى...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: كجزء من الانشطة...
أعلنت نجمة داوود الحمراء جاهزيتها في اعقاب العاصفة الشديدة التي تشهدها البلاد...