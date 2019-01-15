الطيبي:, تخصيص, ميزانية, نصف, مليارد, ش, ل١٠٠, مدرسة, ثانوية, عربية, خلال, ٥, سنوات,

في بشرى سارة لسلك التربية والتعليم في المجتمع العربي، اعلنت وزارة التربية عن شروعها خلال الأيام المقبلة بتطبيق خطة خاصة لسد الفجوات بين المدارس الثانوية اليهودية والعربية، حيث خصص مبلغ وقدره نصف مليارد شاقل ضمن خطة للتمويل التفاضلي كانت قد اقرتها الوزارة، وفقا لما جاء في رد وزير التربية والتعليم نفتالي بينط، على توجه النائب د. أحمد الطيبي رئيس العربية للتغيير، حيث كان النائب د. أحمد الطيبي قد توجه بكتاب رسمي لوزير التربية والتعليم والتي اشار الطيبي الى ان سلك التربية والتعليم في المجتمع العربية يعاني من الاجحاف في الميزانيات بالرغم من ان هناك حاجة ماسة لخطة حكومية ممولة لسد الفجوات بين سلكي التعليم، العربي واليهودي.وفي رده على توجه النائب الطيبي، قال وزير التربية والتعليم "بأنه تم توقيع اتفاقية في شهر حزيران الفائت بمبلغ ٥٠٠ مليون ش لمدة ٥ سنوات وان هذه الخطة ستطبق في ١٠٠ مدرسة عربية.د. أحمد الطيبي : "تلقيت رسالة جوابية من وزير التعليم نفتالي بينت لرسالتي من تاريخ ١ شباط الاخير حول مطلبنا كنواب عرب ، لزيادة الميزانيات للثانويات العربية بسبب الفروقات الواضحة بين الميزانيات للثانويات اليهودية مقابل العربية.وكنت وعدد من زملائي النواب النائب يوسف جبارين ومسعود غنايم قد طرحنا الموضوع مراراً وتكراراً امام الوزارة وفي لجنة التعليم بحضور المدير العام شموئيل ابوآف والاستاذ عبد الله خطيب.