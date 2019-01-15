استطلاع:, 55, بالمئة, من, الأمريكيين, غير, راضين, عن, أداء, ترامب,

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "راسموسن ريبورتس" أن أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين غير راضين عن أداء دونالد ترامب في منصب الرئيس الأمريكي.

وحسب نتائج الاستطلاع، التي تم نشرها اليوم الاثنين، أن 43 بالمئة يؤيدون نشاط ترامب في منصب الرئيس، مقابل 55 بالمئة من المعارضين.وقال كذلك 32 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم "يؤيدون بشدة" أداء ترامب، فيما "يعارضه بشدة" 46 بالمئة.