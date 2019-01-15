الطقس - أجواء شديدة البرودة وغدا ثلوج على المرتفعات

اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والاربعاء، يكون الجو غائماً و شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق معظم المناطق وفي من ساعات المساء يحتمل سقط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البجر والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 90 كم/ساعة والبحر مائجا .ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة وتبقى فرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.