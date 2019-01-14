إبراهيموفيتش, يسخر, من, كريستيانو, رونالدو,

سخر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

كان رونالدو، قال مؤخرًا: "أنا لا أفتقد ميسي. لقد لعبت في إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وفزت مع كل الفرق، بينما هو لا يزال في إسبانيا. ربما هو يفتقدني أكثر. أود أن يأتي إلى إيطاليا يومًا ما مثلي، ويقبل التحدي".وعلق زلاتان على تحدي رونالدو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الإثنين: "كريستيانو يتحدث عن تحديات جديدة، فهل من التحدي اللعب في نادي من العادي له التتويج بالدوري الإيطالي؟".وتساءل "لماذا لم يختر الانتقال إلى يوفنتوس حين كان في الدرجة الثانية، خلال السنوات الماضية؟".وأضاف: "لماذا لم يساعدهم في الدرجة الثانية ويقودهم للقمة؟.. الانتقال ليوفنتوس في الوقت الحالي، ليس تحديًا على الإطلاق، هذا هراء".يُذكر أنَّ إبراهيموفيتش، لا يُفوت أي فرصة للإشادة بزميله السابق ليونيل ميسي، الذي يعتبره أفضل لاعب في العالم.