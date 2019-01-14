إبراهيموفيتش, يسخر, من, كريستيانو, رونالدو,

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أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، خافيير تيباس، موعد مباراة "الكلاسيكو "...
غادر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا المستشفى اليوم في العاصمة بوينس...
تمكن ليونيل ميسي نجم برشلونة من تسجيل هدفه رقم 400 في الدوري الإسباني لكرة القدم،...
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حقق برشلونة فوزا سهلا على ضيفه إيبار، بنتيجة (3-0)، على ملعب كامب نو، اليوم الأحد،...
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أكد تقرير صحفي، أن البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، قد يرحل عن...
يستعد ريال مدريد الإسباني، لتقديم عروض مبدئية لضم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف...