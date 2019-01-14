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وزير الطاقة يجري محادثات في القاهرة مع نظيره المصري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في القاهرة عقد وزير الطاقة يوفال شتاينيتس سلسلة لقاءات مع وزراء طاقة أجانب من بينهم نظيره المصري طارق الملا.وتناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة الى جانب تطوير مشاريع لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل ومصر الى أوروبا. وجاءت اللقاءات على هامش مداولات أول مؤتمر إقليمي في مجال الغاز.





وافيد أن الوزير شتاينيتس تلقى دعوة شخصية لزيارة مصر في أيار مايو المقبل للمشاركة في مراسم الإعلان عن تأسيس منظمة للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط . ومن المقرر ان تشمل هذه المنظمة كلا من مصر واسرائيل وايطاليا اليونان وقبرص والاردن والسلطة الفلسطينية . وقال الوزير شتانيتس انه يشكر نظيره المصري على الدعوة معتبرا ذلك دليلا اخر على ان التعاون في مجال الغاز له فوائد ليس من الناحيتين الاقتصادية و البيئية وانما على الصعيد السياسي ايضا واضاف ان التعاون في مجال الطاقة هو التعاون ذو اكبر مغزى منذ التوقيع على معاهدة السلام بين البلدين.
وزير الطاقة يجري محادثات في القاهرة مع نظيره المصري




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