وزير, الطاقة, يجري, محادثات, في, القاهرة, مع, نظيره, المصري,

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أعلن وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، إنه سيجري يوم الخميس القادم رسمياً...
أكد وزير الخارجية الروسي أن سيادة بلاده على جزر الكوريل غير خاضعة للنقاش، داعيا...
اسبوع الازياء للملابس الرجالية مستمر في ميلان, ومن اشهر الماركات اللي قدمت...
نقلت وكالة أنباء "فارس" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الرئيس...
أفادت معلومات صحفية لبنانية أن حسن نصرالله الامين العام لحزب الله على رأس عمله...
على ما يبدو أن حياة دوقة كامبريدج “كيت ميدلتون” وعائلتها بخطر، وذلك بعد أن...
انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، الاثنين، بعد أن حذر الرئيس...
بعد نقاش أثار الكثير من الجدل وطال انتظاره بفعل الضغط الشعبي، مرر مجلس النواب...
حذرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" من أن كويكب زنته 87 مليون طن قد يصطدم بالأرض،...
خطا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطوة جديدة على طريق تصعيد الأزمة مع تركيا، على...