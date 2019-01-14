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الناصرة:انهيار جدار في كرم الصاحب بسبب مياه الامطار



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الاثنين الى انهيار جدار في حي كرم الصاحب في مدينة الناصرة مما ادى الى وفوع اضرار جسيمة وبلطف الله لم تقع اصابات بشرية .


كما وافاد اهالي الحي ان طواقم الصيانة التابعة للبلدية وصلت وباشرت العمل .




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