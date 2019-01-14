الناصرة:انهيار, جدار, في, كرم, الصاحب, بسبب, مياه, الامطار,

كما وافاد اهالي الحي ان طواقم الصيانة التابعة للبلدية وصلت وباشرت العمل .

تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الاثنين الى انهيار جدار في حي كرم الصاحب في مدينة الناصرة مما ادى الى وفوع اضرار جسيمة وبلطف الله لم تقع اصابات بشرية .

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