غرق, الاف, الدونمات, في, سهل, البطوف, بسبب, الامطار,

بعد هطول الامطار المتواصل في سهل البطوف تسبب الى عبور 20 الف دونم الخط الاحمر(الدمار) فقد بلغ نسبة الري الى 500 ملم بشكل متواصل أي بمعدل ارتفاع مياه ل50سم والخوف من الوصول لاكثر من 50 وربما متر غرق للمزروعات الشتوية .

المزارع علي عنتر :تعرض سهل البطوف للغرق بشكل كلي سنة 1969 وسنة 1992 عندما زادت كمية المياه ووصلت لنسبة 1000ملم مما تسبب اضرار للمزروعات الصيفية ايضا.مشكلة الغرق في سهل البطوف لن تحل الا اذا تم تنفيذ قناة صرف لمياه الشتاء كما قامت به شركة مكوروت شمال مشروع المياه القطري من جسر الجلدات رمانية والتي تصب في بركة يفتحال قرب كفر منداوالذي يمر به لالاف الاكواي من مياه الشتاء ولو نفذ مشروع كهذا في المنطقة الجنوبية لسهل البطوف لما تعرض سهل البطوف للغرق وكنا حافظنا على مزوعاتنا الشتوية المطلوب من كل المعنيين من الدوائر الحكومية ووزارة الزراعة انهاء معاناة المزارعين من غرق مزروعاتها .