غرق, الاف, الدونمات, في, سهل, البطوف, بسبب, الامطار,

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تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الاثنين الى انهيار جدار في حي كرم...
توجه اليوم مراقب الدولة يوسيف شابيرا الى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي...
زار وزير الاقتصاد الي كوهن والنائب أكرم حسون مدينة باقة الغربية حيث كان في...
التقى النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) صباح اليوم بالشيخ المناضل...
توجّه عدد من رؤساء السلطات المحلية، على ضوء القرار بعدم نشر نتائج مقاييس الجدوى...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: كجزء من الانشطة...
أعلنت نجمة داوود الحمراء جاهزيتها في اعقاب العاصفة الشديدة التي تشهدها البلاد...
تعمل طواقم الانقاذ التابعة للشرطة على انقاذ 25 شخص عالقين في وادي بمنطقة "ناحل...
تشهد بلدة كفركنا ازدحامات مرورية خانقة بسبب غرق بعض الشوارع بسبب الامطار الغزيرة...
سببت السيول الناجمة عن الأمطار التي تسقط منذ ساعات الليل أضرارا جسيمة في بعض...