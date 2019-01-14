مراقب, الدولة, يطلب, من, المستشار, القانوني, فحص, قضية, تلقي, نتنياهو, اموالا,

توجه اليوم مراقب الدولة يوسيف شابيرا الى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت ليفحص ما اذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد تلقى بشكل مخالف للقانون أموالا من ابن عمه رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي وهو ابن عم نتنياهو بغرض تمويل نفقاته القضائية. وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت النقاب قبل أسبوع عن أن تحويل هذه الأموال، ومقدارها ثلاثمئة ألف دولار، تم خلال العامين الماضيين.

.وعقب مقربون من نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول ان وسائل الاعلام تحاول منع نتنياهو من الدفاع عن نفسه واثبات براءته معتبرين ان اللعبة مباعو وغير نزيهة وان وسائل الاعلام قد ادانت نتنياهو قبل ان يثبت براءته واضاف المقربون ان لجنة سلوك الاداب البرلمانية قد جزمت ان الاستعانة بالاقارب من اجل تغية نالنفاقات امر مسموح به واصفين الاتهامات ضد رئيس الورزاء بالنفاق.