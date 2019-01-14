الوزير, ايلي, كوهين, وعضو, الكنيست, أكرم, حسون, بزيارة, لباقة, الغربية,

زار وزير الاقتصاد الي كوهن والنائب أكرم حسون مدينة باقة الغربية حيث كان في استقبالهم مئات الداعمين لهما ولحزب "كلنا" اللذين رحبوا بالضيوف في باقات الورود مؤكدين أن الوزير الي كوهن والنائب أكرم حسون هما أصحاب بيت ومُرحب بهم في باقة حيث يعمل الوزير على دعم العرب واليهود على حد سواء وبدون تفرقة كما جاء عن لسان المضيفين.

خلال الحفل القى السيد أبو حسين كلمه رحب بها بجميع الحضور وطالب الوزير مساعدة الوسط العربي على إقامة مناطق صناعية في البلاد العربية على وجه السرعة وأشار السيد ابو حسين بعمل الوزير "ايلي كوهين" لما قدمه للوسط العربي وتطرق الى ضرورة السلام بين الشعبين واقامة الدولة الفلسطينية الى جانب دولة اسرائيل.بدوره أكد وزير الاقتصاد انه متواجد في بيته ويعتبر نفسه ممثلا لأهالي باقة والوسط العربي جنبا إلى جنب مع النائب أكرم حسون في الحكومة والكنيست.بعد الاستقبال الحافل اجتمع الضيوف مع عدة شخصيات وبحثوا معا إمكانية تطوير عدة قضايا اضافة الى إيجاد حلول لمشاكل عالقة ودعم مشاريع تعود بالفائدة على باقة الغربية.هذا واكد السيد "ايلي كوهن" بانه يعمل جادا للوسط العربي ويطالب رؤساء المجالس والبلدات العربية بالإسراع بتقديم برامج وخرائط للوسط العربي.كما وذكر السيد أكرم حسون عضو الكنيست في كتلة " كلنا " عن النية الصادقة لتقديم المساعدة للوسط العربي وان هذه الزيارة ليست من أجل الانتخابات بل زيارة ودية للسيد جلال أبو حسين.هذا ومن المتوقع أن يحصل حزب كلنا على كبير في الوسط العربي نسبة إلى اهتمام أعضاء الحزب وعلى رأسهم النائب أكرم حسون في قضايا الوسط العربي ومعالجة غالبية مشاكله منذ دخوله الكنيست ومن خلال الوزارات الحكومية التابعة لحزب كولانو.