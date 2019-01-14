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في سجن الرملة: النائب جبارين يلتقي الشيخ صياح الطوري



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



التقى النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) صباح اليوم بالشيخ المناضل صياح الطوري في سجن "معسياهو" في الرملة، حيثُ يقضي الشيخ محكوميته هناك والّتي تصل الى عشرة أشهر بسبب دوره النضاليّ بالدفاع عن قريته العراقيب. 


هذا وقد سمحت مصلحة السجون للنائب جبارين بزيارة الشيخ صياح بعد طلبٍ خاص تقدم به جبارين لزيارة الشيخ صياح ضمن عمله البرلماني للاطمئنان على حاله ولفحص ظروف اعتقاله واحتياجاته، وذلك بعد التنسيق مع محامي الشيخ صياح، شحدة بن بري.

وأكد النائب جبارين فور خروجه من اللقاء أن الشيخ صياح بالضبط كما عرفه دائمًا، شامخ القامة ويتمتع بمعنويات عالية، ويؤمن أشد الإيمان بعدالة قضية العراقيب وبضرورة الحفاظ على صمودها في وجه سياسات التنكر والتمييز الإسرائيلية. وفي حديثه دعا الشيخ صياح الى زيادة الدعم الجماهيري والشعبي لقضية العراقيب من خلال التواجد فيها وزيارتها ومتابعة النشاطات الاحتجاجية في العراقيب لكي تستمر فيها شعلة النضال.

كما وحيّا الشيخ صياح قرار لجنة المتابعة في إجتماعها الأخير الّذي يقضي بترتيب زيارات ميدانية دورية الى العراقيب والنقب وأكد على ضرورة لُحمة أبناء الشعب الواحد من أجل نصرة العراقيب وقضيتها ونصرة قضايا النقب عامة.

ومن الجدير ذكره ان الشيخ صياح بات أيقونة للصمود في النقب بعد أن قامت السُلطات والجرافات الإسرائيلية بهدم قرية العراقيب ١٣٧ مرة، لكن رغمًا ذلك، رفض الشيخ صياح وباقي أبناء قريته بأن يغادروا المكان وأن يتنازلوا عن حقهم بأن يعيشوا على أرض أبائهم وأجدادهم. وقد قامت السلطات بخطوة انتقامية ضده بتقديمه للمحاكمة وسجنه.
في سجن الرملة: النائب جبارين يلتقي الشيخ صياح الطوري




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