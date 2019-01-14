رؤساء, السلطات, المحلية, يعارضون, امتحانات, مقاييس, الجدوى, والنجاعة, والتنمية, المدرسية,

توجّه عدد من رؤساء السلطات المحلية، على ضوء القرار بعدم نشر نتائج مقاييس الجدوى والنجاعة والتنمية المدرسية، إلى وزير المعارف، طالبين إلغاء هذه الامتحانات، لأنها تشجع المنافسة السلبية بين القرى، وفي نفس الوقت لا تشكّل مقياسا حقيقيا لإنجازات الطلاب.

ودعا رؤساء السلطات المحلية، وفي مقدمتهم رئيس مركز السلطات المحلية، السيد حاييم بيباس إلى توفير المصاريف الاقتصادية المقرونة بهذه الامتحانات، حيث أن الامتحانات لا تعبّر عن إنجازات الطلاب، ولا تشكّل مقياسا لتوزيع عادل للميزانية بين المؤسسات التعليمية. وطالبوا الانتقال إلى تجديد سلة خدمات أساسية، تحددها الدولة لتوزيع الميزانية على كل طالب. ونادوا بعقد ندوات مشتركة لإيجاد بديل.وصرّح السيد بيباس قائلا: إن الجميع يعلم أن هذه الامتحانات غير مجدية، وهي تخلق جوّا من المنافسة بين المدارس، ونحن الذين تضررنا من ذلك، اخترنا أن نضع حدّا لهذا الموضوع، وتوجّهنا لوزير المعارف لإيجاد مقياس حقيقي معبِّر.