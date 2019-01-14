تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-14 21:25:29 الوزير ايلي كوهين وعضو الكنيست أكرم حسون بزيارة لباقة الغربية |  2019-01-14 21:23:49 في سجن الرملة: النائب جبارين يلتقي الشيخ صياح الطوري |  2019-01-14 21:20:57 رؤساء السلطات المحلية يعارضون امتحانات مقاييس الجدوى والنجاعة والتنمية المدرسية |  2019-01-14 21:17:45 الشرطة تلتقي أئمة المساجد من منطقة المركز ووادي عارة حول قضية العنف |  2019-01-14 21:14:00 نجمة داوود الحمراء تعلن حالة طوارىء بسبب الاجواء العاصفة |  2019-01-14 19:47:09 طواقم الانقاذ تعمل على تخليص مجموعة علقت في وادي بالنقب |  2019-01-14 19:37:57 غرق شوارع وازدحامات مرورية بسبب الامطار في كفركنا |  2019-01-14 14:50:29 السعودية تفتح سفارتها فى دمشق يوم الخميس |  2019-01-14 14:50:35 الفيضانات تسبب أضرارا جسيمة في المدن والقرى العربية |  2019-01-14 14:50:24 مصر قاب قوسين من العثور على قبر كليوباترا |  2019-01-14 14:50:11 لافروف: سيادة روسيا على جزر الكوريل غير خاضعة للنقاش |  2019-01-14 13:42:53 الطيبة - وفاة عبد الجبار حاج يحيى اثناء عمله في مصنع |  2019-01-14 13:29:52 علاقة خطرة بين السمنة وشيخوخة الدماغ المبكرة |  2019-01-14 13:27:03 ظريف: الرئيس حسن روحاني سيزور العراق في مارس المقبل |  2019-01-14 13:26:11 الجديد: حسن نصر الله على رأس عمله وخطابه القادم في شباط |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشرطة تلتقي أئمة المساجد من منطقة المركز ووادي عارة حول قضية العنف



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: كجزء من الانشطة المشتركة التي تقوم بها مديرية الشرطة لتطوير الخدمات الشرطية للمجتمع العربي برئاسة اللواء جمال حكروش، بادر قائد قسم المشاريع المشتركة مع الجمهور في المديرية المقدم  عيران شاكيد، جنبا إلى جنب مع قسم الإديان غير اليهودية في وزارة الداخلية،  يوم أمس ولأول مرة بعقد مؤتمر واسع النطاق مع 60 إمام مسلم من منطقة المركز بما في ذلك بلدات ومدن من منطقة وادي عارة ، والمثلث، والرملة ، واللد ويافا.


هذا وشارك في المؤتمر ضباط قادة لمراكز شرطة في مديرية شارون التابعة للواء المركز وضباط قادة مراكز شرطة من مديرية منيشيه للواء الساحل.

هذا وهدف المؤتمر الى التعارف الشخصي بين الضباط والأئمة هذا الى جانب إنشاء منظومة عمل في البلدات المختلفة من أجل الشروع بعمل مشترك من اجل المجتمع العربي بكل ما يتعلق بقضايا العنف. 

خلال المؤتمر قام المشتركون بحوار ونقاش موضوعي  "لقاء طاولة مستديرة" بهدف التنسيق وبناء خطة عمل في هذا المجال للعام 2019.
 هذا وعقد المؤتمر  في المركز الرياضي قي كفر قاسم برئاسة رئيس البلدية السيد عادل بدير، الذي استضاف المؤتمر والشيخ كامل ريان مدير مركز آمان، ورئيس قسم الأديان  في وزارة الاديان السيد يعقوب سلامة  والدكتور زياد  أبو مخ مدير قسم الأئمة في قسم الاديان واللواء جمال  حكروش قائد مديرية تطوير الخدمات للمجتمع العربي في الشرطة. 

هذا واتفق المشاركون على اهمية وضرورة التعاون على أساس منتظم ومبرمج بين رجال الدين والشرطة المحلية لمعالجة قضايا العنف في المجتمع العربي. 

هذا المؤتمر يشكل اللقاء الاول من سلسلة لقاءات عمل التي ستقام طوال عام 2019 من أجل تطوير وتعزيز الثقة بين المجتمع العربي في إسرائيل مع الشرطة.

افتتح المؤتمر رئيس بلدية كفر قاسم السيد عادل بدير بالإشارة إلى أهمية المؤتمر والتعاون بين جميع الأطراف من أجل التعامل مع العنف الذي يشكل عائق خطير على المجتمع العربي، مما يستوجب جميع الاطراف بالوقوف جنبا إلى جنب مع الشرطة والعمل على وجود الحل لهذة القضية .

وقال السيد يعقوب سلامة رئيس قسم الأديان غير اليهودية في وزارة الداخلية:  "إنه ينبغي علينا العمل بشراكة مع الشرطة" ودعا الأئمة إلى القيام بذلك.  كما وشدد انه لا يمكن للشرطة القيام بعملها لوحدها.كما وأضاف: "ان هناك تخوف لدى السكان نتيجة العنف الشديد المتواجد في المجتمع العربي ولهذا يجب العمل على ضمان جودة حياة المواطن العربي وعلى الشرطة التعامل مع قضية العنف واحالة المجرمين إلى العدالة".

واضاف ايضًا " يجب أن يكون العمل بصورة مشتركة  للحد من العنف وبشكل متواصل قبل أحداث العنف وليس بعدها". هذا وبارك السيد يعقوب سلامة بعقد اللقاء  وقال:" إنها البداية التي بواسطتها سيكون من الممكن تحقيق الأمن الشخصي للمواطن العربي عبر طريق جديد من اجل المجتمع العربي".

 الشيخ كمال ريان، بدورة دعا  إلى العمل المشترك مع الشرطة لان برأيه فقط هذا النهج هو الذي سيحقق النتائج ودعا الأئمة لتحمل المسؤولية والانخراط للعمل.
كما ودعا الشيخ ريان  الشرطة إلى التعامل مع العنف وحوادث إطلاق النار بيد قوية بتعاون وتكاتف بين الاطراف.
هذا وقال الشيخ ريان:   "ان العنف لا يفسح عن اي شخص مما يؤثر ويزرع الخوف في قلب المجتمع ولهذا يتوجب معاملته دون تساهل".

هذا وتوجه الشيخ ريان الى الائمة وقال لهم انه بمقدورهم ان يساهموا ويؤثروا على المجتمع العربي في هذا الموضوع بهدف تحسين الوضع في نفس الوقت الذي تقوم به الشرطة بعملها.
 قائد ميدرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي اللواء جمال حكروش قال في تلخيصه للمؤتمر :
"هناك أزمة ثقة بين الشرطة والمواطن العربي ولذلك يجب العمل على تعزيز الثقة .. عشرات من السنين الشرطة لم تتواجد ولم تقدم الخدمات للمجتمع العربي ومنذ السنوات الاخيرة منذ اقامة مديرية تطوير الخدمات للمجتمع العربي بدأنا نشهد  نتائج  ولذلك علينا ان نواصل المضي قدما في هذا الطريق".

كما وأضاف :" غالبية المعارضون من المجتمع العربي الذين ابدوا انتقاداً لبناء مراكز شرطة،  يدركون اليوم، ان هذه هي الطريق.  ففي كل بلدة التي اقمنا بها مركز شرطة نرى اليوم نتائج وانخفاض في العنف".      
هذا واضاف اللواء حكروش انه كل يوم  تضبط أسلحة لكن لا يزال هناك قدر كبير من الاسلحة غير القانونية بحوزة الجمهور.

هذا ودعا قائد مديرية الشرطة اللواء حكروش كافة الائمة الى العمل المشترك واشار ان بيدهم القوة والتأثير في المضي قدما في هذا المجال وان مكانتهم معززة، لكن يجب مواصلة دعمهم وتعزيز مكانتهم".




كلمات متعلقة

الشرطة, تلتقي, أئمة, المساجد, من, منطقة, المركز, ووادي, عارة, حول, قضية, العنف,

تابعونــا

مراقب الدولة يطلب من المستشار القانوني فحص قضية تلقي نتنياهو اموالا مراقب الدولة يطلب من المستشار القانوني فحص قضية تلقي نتنياهو اموالا 2019-01-14 | 21:32:54

توجه اليوم مراقب الدولة يوسيف شابيرا الى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي...

الوزير ايلي كوهين وعضو الكنيست أكرم حسون بزيارة لباقة الغربية الوزير ايلي كوهين وعضو الكنيست أكرم حسون بزيارة لباقة الغربية 2019-01-14 | 21:25:29

زار وزير الاقتصاد الي كوهن والنائب أكرم حسون مدينة باقة الغربية حيث كان في...

في سجن الرملة: النائب جبارين يلتقي الشيخ صياح الطوري في سجن الرملة: النائب جبارين يلتقي الشيخ صياح الطوري 2019-01-14 | 21:23:49

التقى النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) صباح اليوم بالشيخ المناضل...

رؤساء السلطات المحلية يعارضون امتحانات مقاييس الجدوى والنجاعة والتنمية المدرسية رؤساء السلطات المحلية يعارضون امتحانات مقاييس الجدوى والنجاعة والتنمية المدرسية 2019-01-14 | 21:20:57

توجّه عدد من رؤساء السلطات المحلية، على ضوء القرار بعدم نشر نتائج مقاييس الجدوى...

نجمة داوود الحمراء تعلن حالة طوارىء بسبب الاجواء العاصفة نجمة داوود الحمراء تعلن حالة طوارىء بسبب الاجواء العاصفة 2019-01-14 | 21:14:00

أعلنت نجمة داوود الحمراء جاهزيتها في اعقاب العاصفة الشديدة التي تشهدها البلاد...

طواقم الانقاذ تعمل على تخليص مجموعة علقت في وادي بالنقب طواقم الانقاذ تعمل على تخليص مجموعة علقت في وادي بالنقب 2019-01-14 | 19:47:09

تعمل طواقم الانقاذ التابعة للشرطة على انقاذ 25 شخص عالقين في وادي بمنطقة "ناحل...

غرق شوارع وازدحامات مرورية بسبب الامطار في كفركنا غرق شوارع وازدحامات مرورية بسبب الامطار في كفركنا 2019-01-14 | 19:37:57

تشهد بلدة كفركنا ازدحامات مرورية خانقة بسبب غرق بعض الشوارع بسبب الامطار الغزيرة...

الفيضانات تسبب أضرارا جسيمة في المدن والقرى العربية الفيضانات تسبب أضرارا جسيمة في المدن والقرى العربية 2019-01-14 | 14:50:35

سببت السيول الناجمة عن الأمطار التي تسقط منذ ساعات الليل أضرارا جسيمة في بعض...

الطيبة - وفاة عبد الجبار حاج يحيى اثناء عمله في مصنع الطيبة - وفاة عبد الجبار حاج يحيى اثناء عمله في مصنع 2019-01-14 | 13:42:53

توفي في مستشفى بيلينسون قبل قليل رجل نقل الى المستشفى من مركز طبي في الطيبة وهو...

ادعيس: ما يجري في الأقصى انتهاك لحرمته واستهانة بمقدسات المسلمين ادعيس: ما يجري في الأقصى انتهاك لحرمته واستهانة بمقدسات المسلمين 2019-01-14 | 13:23:48

ندد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بانتهاك حرمة المسجد الأقصى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد اسعد صالح سليمان المرحوم تشييع جثمانه مثواه الاخير دعاء ابو شرخ اطلاق سراح اشقاء جريمة ضلوع شبهات قتل اطلاق نار طليق المرحومة ابنهحريق حقل اعشاب اخماد مار اطفاء المنارة ابتدائية عكا اصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس دار العلوم الثانوية المدرسة تخريج حفل الفوج الثاني طلابها الجديدة المكر قرية بث مباشر مباشر ريال مدريد الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين حرق سيارة موظفة بلدية طمرة مجهولون الشرطة التحقيق اضرار جسيمة سائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق اصابة مصرع امرأة حادث طرق مروع مفرق 25 عرعرة النقب قنبلة على القاء جرة مجهولين مجهولون الشرطة تحقق دون اصابات قرية يركاسطو رجل اعمال طوبا زنغرية سرقة مال مستندات شيكات مجهولين شرطة تحقيق سهل البطوف خنازير قطعان اضرار تأكل المزروعات القمح البطيخ العزير عرابة سخنين البعينة قتلة عائلة دوابشة حرق محكمة جلسة اللد عمارة 10 طوابق الطابق السادس اخماد حريق نيران اطفاء عالقين تخليص ثلوج جبل الشيخ مجدل شمس تساقط رياح امطار اقتلاع اشجار تطاير اغراض سيارات سقوطها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com