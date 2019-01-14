نجمة, داوود, الحمراء, تعلن, حالة, طوارىء, بسبب, الاجواء, العاصفة,

أعلنت نجمة داوود الحمراء جاهزيتها في اعقاب العاصفة الشديدة التي تشهدها البلاد منذ صباح اليوم الاثنين ومن المتوقع استمرارها حتى مساء الاربعاء .

وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية ستعمل بشكل مكثف وستكون مستعدة لأي طارىء , كما وتناشد الجمهور بالحذر والابتعاد عن الاماكن الخطرة واحد الحيطة والحذر وخاصة في الاماكن الرطبة والقريبة على الكهرباء .