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نجمة داوود الحمراء تعلن حالة طوارىء بسبب الاجواء العاصفة



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أعلنت نجمة داوود الحمراء جاهزيتها في اعقاب العاصفة الشديدة التي تشهدها البلاد منذ صباح اليوم الاثنين ومن المتوقع استمرارها حتى مساء الاربعاء .


وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية ستعمل بشكل مكثف وستكون مستعدة لأي طارىء , كما وتناشد الجمهور بالحذر والابتعاد عن الاماكن الخطرة واحد الحيطة والحذر وخاصة في الاماكن الرطبة والقريبة على الكهرباء .




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