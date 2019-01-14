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طواقم الانقاذ تعمل على تخليص مجموعة علقت في وادي بالنقب



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تعمل طواقم الانقاذ التابعة للشرطة على انقاذ 25 شخص عالقين في وادي بمنطقة "ناحل تسكيم" بمنطقة عين جدي.

وجاء في بيان الشرطة ان المجموعة بدون معدات وانارة والشرطة تتواصل معهم هاتفيا حتى الوصول اليهم.


وقالت الشرطة في بيانها انها تفضل عدم الخروج لهذه الاماكن خلال العاصفة التي تشهدها البلاد.

طواقم الانقاذ تعمل على تخليص مجموعة علقت في وادي بالنقب




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