طواقم, الانقاذ, تعمل, على, تخليص, مجموعة, علقت, في, وادي, بالنقب,

وقالت الشرطة في بيانها انها تفضل عدم الخروج لهذه الاماكن خلال العاصفة التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان الشرطة ان المجموعة بدون معدات وانارة والشرطة تتواصل معهم هاتفيا حتى الوصول اليهم.

تعمل طواقم الانقاذ التابعة للشرطة على انقاذ 25 شخص عالقين في وادي بمنطقة "ناحل تسكيم" بمنطقة عين جدي.

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