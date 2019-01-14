السعودية, تفتح, سفارتها, فى, دمشق, يوم, الخميس,

أعلن وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، إنه سيجري يوم الخميس القادم رسمياً إفتتاح السفارة السعودية في العاصمة السورية دمشق.

الافتتاح سيكون فى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.من جهته، أعرب مسؤول سعودي عن نية بلاده إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية، موضحا أنه لم يعين سفير بعد.كما أشار إلى أن بيانا رسميا سعودياً سيصدر يوم الأربعاء قبل الإفتتاح بيوم بهذا الخصوص الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي للمملكة.وكانت الحكومة السورية قد أبدت ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى العاصمة دمشق وتفعيل عملها من جديد، بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عند بدء الأزمة السورية. واعلنت كلا من الامارات العربية والبحرين عن عودة سفراتهما الى دمشق .وفي وقت سابق، قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة مفاجئة لدمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وأجرى معه محادثات تناولت تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.